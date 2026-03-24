Se viene un partidazo en la Primera B donde Rangers de Talca luchará por salir del final de la tabla contra Magallanes, quien busca asegurar su estadía en la cima. Un compromiso esperado que tendrá una modificación en su programación.

El duelo por la sexta fecha del ascenso estaba programado para el próximo sábado 28 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Municipal de San Felipe. Sin embargo, tras la modificación se jugará el lunes 30 de marzo a las 18:00 horas en el mismo lugar.

Según reveló el medio PrimeraBChile este cambio se debe por la conmemoración del “Día del Joven Combatiente”. “Carabineros utilizará la zona del Estadio Municipal de San Bernardo como parte de su plan de contingencia para aquella jornada”, reveló el medio.

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El presente de Magallanes y Rangers

Ambas escuadras comenzaron de forma muy distinta Rangers va en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo 1 punto tras 4 derrotas y un empate. Esto generó un cambio en el banquillo donde Erwin Durán dejó la escuadra y asumió Jaime Vera.

Por otra parte, Magallanes va en el quinto puesto de la tabla con 8 puntos luego de dos victorias, dos empates y una derrota, y busca los tres puntos para acercarse más al liderato de la tabla.

En síntesis:

El duelo entre Magallanes y Rangers se reprogramó para el lunes 30 de marzo.

El cambio de fecha se debe a la conmemoración del “Día del Joven Combatiente”.

Jaime Vera asumió como técnico de Rangers tras la salida de Erwin Durán.

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