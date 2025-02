La Gala del Festival de Viña del Mar se ha transformado en uno de los eventos más esperados del año. La ceremonia da el vamos al reconocido certamen y además permite conocer a todos los protagonistas del evento que paraliza el país. Pero uno de los grandes damnificados fue Luis Jiménez.

El evento realizado en el Sporting Club no estuvo ajeno a polémicas. Desde el inicio se registraron manifestaciones por los damnificados por los incendios en Valparaíso y Viña del Mar. Lo que puso en duda la realización del show.

Pero la producción del evento sacó adelante la tarea y finalmente más de 200 famosos mostraron sus lujosos atuendos por la alfombra roja. Desde Tonka Tomicic, Di Mondo, Emilia Dices, Kika Silva, Princesa Alba hasta los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

¿Qué pasó con Luis Jiménez en la Gala de Viña?

Ahora tras bambalinas hubo varios que no quedaron contentos con la producción. La que puso el grito en el cielo fue Karen Paola que tras dos horas de espera decidió retirarse de la Gala ya que nadie la hizo pasar por la alfombra roja.

“Quiero que quede claro. Todos nos sentimos pasados a llevar. Fue una falta de respeto de la organización. Todos nos sentimos ninguneados. Todo para dejar pasar a la Tonka Tomicic primero”, lanzó la cantante en Contigo en la mañana de CHV.

Luis Jiménez trabajó con Mega pero no lo hicieron pasar por la alfombra roja de la Gala

El tema es que la ex chica Mekano también reveló que hubo varios afectados. Entre ellos, Luis Jiménez que también decidió retirarse de la Gala. Pese a que trabajo en el matinal del Mega, no pudo pasar por la alfombra roja.

“El dijo ya no estoy para aguantar estas cosas y se fue. Yo lo ví porque estaba al lado mío. El dijo yo no voy a esperar más. Espero calladito y como no lo hicieron pasar se fue”, agregó Karen Paola. Incluso se detalló que se hizo un traje especial para la jornada y no lo pudo presentar en la transmisión.

Ante esto, Luis Jiménez decidió explicar lo ocurrido y a través de las redes sociales mostró su atuendo. “Me quedo con lo positivo de la noche de ayer, nos preparamos mucho tiempo con mi equipo, fue difícil para mí porque no estoy acostumbrado. Entre el cansancio y la situación tomamos la decisión de irnos”, expresó sobre su salida de la Gala.

“Pido disculpas a cada uno de los que me acompañaron en esto y agradezco haberme apoyado en la decisión. Todo lo demás que se está diciendo no son palabras mías”, sentenció el ex seleccionado nacional.