Edson Puch sincera su campaña en Deportes Iquique: "No he sido el aporte que muchos esperan"

El fin de semana tuvo un final de infarto la última fecha del torneo de Primera B, donde Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Iquique llegaron con chances de ser campeones y ascender, aunque el gran ganador fueron los loínos.

En ese sentido, en el estadio Tierra de Campeones se vivió un partido de miedo entre dragones y caturros, donde los dueños de casa se impusieron por un 3-2 que les permitió quedar en el segundo lugar de la tabla de posiciones, ingresando directamente a la final de la liguilla por el último ascenso.

Uno de los jugadores que ha sido miembro de la plantilla de Iquique es Edson Puch, quien no ha podio rendir de buena manera en su regreso al fútbol profesional, por lo que mandó un sincero mensaje a los hinchas.

Teniendo en cuenta que habrá un receso antes de comenzar la liguilla, el iquiqueño asegura que se va a preparar de la mejor manera para ser un aporte en los duelos que quedan, así poder ayudar con el anhelado regreso a Primera División.

Puch manda un mensaje a los hinchas de Iquique

Fue por su Instagram personal, donde el talentoso jugador quiso expresar sus sentimientos por su presente personal en el club, donde ha tenido que estar alejado de momentos importantes.

“Mi vuelta al fútbol ha sido muy difícil después de un año y cinco meses. Se que no he sido el aporte que muchos esperan. He sentido mucha frustración”, comenzó explicando.

“Pero seguiré trabajando día a día en esta pausa de un mes para fortalecer mi cuerpo y recuperar la confianza pérdida. Sigo con la fe intacta a pesar de las dificultades”, detalló.

En ese sentido, asegura que se siente parte de lo que espera conseguir el camarín de Deportes Iquique, por lo que hace una promesa a los hinchas: “Volveré más fuerte para ayudar a cumplir el objetivo”.

¿Cómo se juega la liguilla de ascenso?

Deportes Iquique terminó en segundo lugar de la tabla de posiciones en Primera B, por lo que consiguió el paso a las semifinales del Torneo de Ascenso, donde debe esperar la definición de los cuartos de final para conocer a su rival.

Son seis los equipos que lucharán en esa fase preliminar, con los partidos de Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe, Deportes Temuco vs. La Serena y Antofagasta vs San Luis.

De los tres que clasifiquen, los del norte del país chocarán ante el peor que terminó en la tabla de posiciones, donde también cerrará la fase de local, para poder completar el cuadro de las semifinales.

Hay que recordar que la liguilla entrega un ascenso para la Primera División, quien acompañará a Cobreloa en el Campeonato Nacional 224.

Revisa el mensaje

¿Quién ascendió a Primera División?

Cobreloa venció a Rangers, mientras que Santiago Wanderers perdió contra Deportes Iquique, por lo que los loínos ascendieron de manera directa a la Primera División.

¿Quiénes clasificaron a la liguilla?

Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Deportes Antofagasta, San Luis de Quillota, Deportes La Serena y Unión San Felipe jugarán la liguilla del ascenso. Por su lado, Deportes Iquique clasificó directo a las semifinales.