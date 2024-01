El goleador uruguayo de 28 años Diego Martín Coelho parte oficialmente de Curicó. Hace algunos días se despidió de la ciudad por de redes sociales y el cariño de la hinchada no tardó en hacerse presente, pero para la tristeza del los curicanos ya partió rumbo a El Salvador.

Mediante su cuenta de Instagram @diego10coelho, el delantero se despidió de la fiel hinchada que siempre lo acompañó durante dos temporadas.

“Curicanos, es el momento de separarnos. Este hermoso club, hermosa hinchada y su hermosa ciudad me recibieron y me apoyaron de una forma muy especial. Hoy con lágrimas en los ojos me despido y seguro esto es un hasta la próxima”, confesó.

Agregó que “hice todo lo posible por quedarme y los que me conocen saben que es verdad, todos intentamos que esto no pasara. Solo me queda agradecer a cada uno que me hizo sentir su cariño”.

“Quiero que sepan que me llevo esta camiseta en el corazón y hoy tienen un hincha más que va a alentar para que vuelvan al lugar que merecen estar. Seguro nos volveremos a encontrar, porque fui en estos dos años muy feliz vistiendo estos colores y gritando tantos goles en La Granja. Hasta luego Curi querido”, posteó Coelho.

Diego “Coegol” como libre llegó a Curicó Unido, proveniente de Club Atlético Cerro de Uruguay, libre llegó también a Cobresal, proveniente de Curicó Unido.

Estadísticas de “Coegol”

En total, el delantero ha jugado 166 partidos: 48 goles y 10 asistencias. Promedia un gol cada 204 minutos y acumula un total de 9.789 minutos jugados en toda su carrera como profesional.

En la Primera División de Chile, suma 57 partidos: 18 goles y 5 asistencias. Logra marcar cada 187 minutos y suma 3.357 minutos. En Copa Chile solo jugó 3 partidos y marcó 1 gol. En Libertadores disputó 3 encuentros y aún no debuta en las redes.

La trayectoria de Coelho

Fue parte de la cantera de Fénix B para, posteriormente, llegar a Nacional B y terminar subiendo al primer equipo, Nacional de Uruguay, ahí debutaría profesionalmente. También tuvo un paso por Boston River en calidad de préstamo y en 2021 fue goleador de la Segunda División uruguaya con 11 tantos con Club Atlético Cerro.

En Chile jugó para Curicó Unido durante las temporadas 2022-23, las que le valieron su fichaje para Cobresal.