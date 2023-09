Este 18 de septiembre es de algarabía y comilonas, también hay hitos que sucedieron en estas fechas y que deben ser tratados con suma delicadeza. El más emblemático, el fallecimiento de Eduardo Bonvallet, en 2015.

El ex futbolista y comentarista deportivo fue encontrado sin vida, hace ocho años, en un hotel de la comuna de Providencia donde vivió sus últimos seis meses. Hoy, sus cercanos lo recuerdan con tristeza y emoción, así como el mundo del fútbol, lugar en el que fue apodado como el Gurú.

Recordado por un grande

Hay un ex jugador que lo recuerda de forma particular. Roberto “El Cóndor” Rojas, si bien no fue cercano a Bonvallet, siempre fue señalado por éste como el mejor arquero de la historia del fútbol chileno, por lo que RedGol se acercó al ex portero para preguntar sobre sus recuerdos del Bonva.

“Tuvimos poco contacto como jugadores, porque somos de otra época. Como comentarista, tuvo su espacio, su opinión propia y hay que respetarla. Sin duda, fue una parte importante del mundo del fútbol”, señala el Cóndor, quien cree que Bonvallet marcó al fútbol chileno.

“Yo creo que marcó, sin dudas. Porque hizo las cosas de forma diferente y muchos periodistas se iniciaron con esa forma. Además, me parece que fue uno de los precursores de las explicaciones tácticas y técnicas que pasan dentro de una cancha de fútbol. Su análisis siempre fue muy profundo en ese sentido”, declaró Rojas, quien, no obstante, se distancia de ciertas cosas con respecto al fallecido comentarista.

“A veces era un poco exagerado. Puedes dar una opinión a favor o en contra de algunas personas, pero todos tenemos defectos y virtudes”, aclaró el ex portero de Colo Colo, quien, cerró enfatizando en la virtud particular de Eduardo Bonvallet.

“Él tenía una gran virtud, que era analizar, como periodista, los partidos de fútbol de una forma diferente. Sus opiniones siempre fueron realmente muy importantes”, concluyó el Cóndor Rojas.

¿Cuándo falleció Eduardo Bonvallet?

Eduardo Bonvallet fue encontrado sin vida el 18 de septiembre del 2015, luego de que se suicidara en el hotel en el que residía.