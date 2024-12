El fútbol chileno tiene que definir al último ascendido a Primera División a través de la Liguilla de la B. Felipe Flores quiere llevar a Limache a lo más alto e incluso, se animó a compararse con Cristiano Ronaldo.

El Tomate Mecánico está dando que hablar en la categoría de plata, ya que de forma sorpresiva dejaron eliminado a Magallanes y se metieron en la final del ascenso. Su rival será Rangers de Talca, ante quienes querrán dar otro golpe.

Felipe Flores al igual que Cristiano Ronaldo

Felipe Flores arribó durante esta temporada a Limache y ha respondido a las expectativas. El atacante suma 7 goles en 34 partidos y es uno de los responsables por lo cual, toda una ciudad sueña con que su equipo sea de Primera División.

“Soy un agradecido del fútbol. Siempre he podido lograr cosas históricas en los equipos en los que estoy y eso es una motivación para mí“, aseguró Flores a Las Últimas Noticias. En la definición a penales contra el Manojito de Claveles, el formado en Colo Colo falló su lanzamiento, pero no se hace problemas.

Limache sueña con Primera División. Imagen: Photosport.

“Fue mérito del arquero. Le pegué fuerte y arriba. Me lo atajó bien. Si te das cuenta, regresé caminando al grupo con total confianza después de eso. Estaba confiado de que íbamos a pasar a la final”, explicó sobre el penal tapado por Mathías Bernatene.

Tal es la confianza del atacante de Limanchester, que incluso se animó a comparar su situación con la leyenda de Manchester United y Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien siempre desea patear pese a fallar en algunas ocasiones.

“Si esta la opción de otro penal, luego de un momento como el que viví este fin de semana, tampoco me restaría. Como CR7, nunca me he negado a patear un penal. Siempre voy a querer“, indicó FF17.

Limache y Rangers disputarán las finales de la Liguilla de la Primera B el martes 2 de diciembre y el sábado 7 del mismo mes. El Tomate Mecánico arrancará como local y todo se definirá en Talca.