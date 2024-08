El Superclásico de 2014 entre Colo Colo y Universidad de Chile, en el estadio Monumental, es recordado por el triunfo albo por 2-0 (con goles de Esteban Paredes y Jean Beausejour), y por el fuerte encontrón entre Johnny Herrera y Felipe Flores en los festejos del segundo tanto del Cacique.

Es que a Flores no se le ocurrió nada mejor que celebrarle el gol en la cara a Herrera, quien se encontraba de rodillas sobre el césped tras el achique frustrado a Bose. ¡Casi queda la escoba!

Ahora, en la previa del Superclásico 196 de este sábado, por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024, Johnny Herrera reveló que hasta hoy se arrepiente de no haber alcanzado a llegar a los combos.

“En la época que Colo Colo ganaba siempre, cuando el Quili (Christian Vilches) no estaba bien e hizo tres goles, al otro día me tocaba ir en el avión…”, recordó Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El arrepentimiento de Herrera

El ex meta de la U agregó que “a mí se me salió la cadena un poco, me tiraban todas las semanas. Y el respeto te dura hasta el mediodía. Ahí le grité a Flores, lo del vertedero también. Me pasó lo mismo con Valdivia y lo agarré. Aparte era el peor del equipo, me arrepiento de no haber hecho algo más”.

“Estuve sin jugar todo el campeonato, por eso hay que tener cuidado. Con el tiempo vas madurando que en un minuto te cansas. Es como lo que le pasa a Rodrigo Barrera. Te buscan, y el Chamuca dijo que ojalá Fernando Zampedri lo pase como goleador de la Católica para que lo dejen de huevear”, sentenció Johnny Herrera.

Cabe recordar que hace algún tiempo, Felipe Flores aseguró que nunca quiso celebrar en la cara de Herrera, pero las circunstancias lo llevaron a que saliera así. Fue esa misma acción la que terminó con el arquero calificando al delantero como “chipamogli”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile recibe a Colo Colo este sábado 10 de agosto, desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional, por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional 2024.