Colo Colo perdió toda opción de ganar un título este año, al caer en la Supercopa ante Universidad de Chile. Es más: el gran objetivo en estos momentos es entrar a la Copa Sudamericana del 2026.

El problema es que está complejo el panorama para los albos tras los dos duelos que ganó consecutivamente Cobresal en El Salvador, ante Palestino y Huachipato. Los mineros, que son el último elenco en entrar a un torneo internacional al ir séptimos, le sacaron siete puntos de ventaja al Cacique.

Si bien el Cacique tiene un partido menos, el panorama es oscuro. Pero tienen la opción de entrar de rebote al torneo del próximo, aunque para eso deben hacerle barra a Audax Italiano.

Audax puede hacer “correr la lista” para la Sudamericana

Audax Italiano, que actualmente marcha tercero en el torneo nacional, también está en semifinales de la Copa Chile, torneo que entrega un cupo a la fase previa de Copa Libertadores.

A Colo Colo le conviene que Audax gane la Copa Chile

En caso de que los tanos ganen el torneo y no queden segundos en el torneo, correrá la lista de los clasificados en el torneo nacional. Y eso puede ser provechoso para Colo Colo, que si finaliza octavo igual puede ir a la Sudamericana de rebote.

Incluso hay otra opción: que el campeón sea Deportes Limache o La Serena, ganándole la final justamente a los itálicos. Y, luego, uno de esos dos equipos que están en la parte baja termine descendiendo.

Como Conmebol no permite elencos de segunda categoría en torneos internacionales, Audax agarraría el cupo como finalista y corre todo en la tabla de Primera.

Falta bastante eso sí para definir los finalistas. La llave entre Audax y Huachipato se jugará el 29 de septiembre y el 5 de octubre, comenzando en Santiago y finalizando en Talcahuano.

En tanto, Limache con La Serena definirán el 12 de octubre al segundo finalista. Recordar que ese duelo de ida ya se jugó y terminó con triunfo para los de la V Región por 2-0.