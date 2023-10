Colo Colo tiene a futuro un buen premio de consuelo para cerrar con los ánimos arriba el 2023. El Cacique quedó muy rezagado en la lucha por el título en el Campeonato Nacional, pero todavía puede apostar a ganar la Copa Chile.

Los albos dejaron en el camino en las semifinales nacionales a Cobreloa, sacando pasajes para verse las caras en la definición ante Magallanes, elenco que superó a Universidad de Concepción para llegar a la final.

En un principio, la gran final en el Tierra de Campeones de Iquique se jugará el 20 de diciembre, fecha que incomoda al Cacique por la lejanía que tendrá del término del Campeonato Nacional 2023.

“Esperar 10 días después del final del campeonato para esperar una final no es bueno, no le hace bien a la continuidad para pelear una final. Sería fantástico adelantar cuatro o cinco días, porque los jugadores van a tener menos vacaciones y descanso respecto a los otros. Eso produce un desequilibrio que no corresponde”, señaló Gustavo Quinteros al respecto.

Por su parte Alfredo Stohwing, presidente de Blanco y Negro, declaró que “el ideal sería adelantarlo porque está muy cerca de la fecha de navidad y no es el ideal para tener vacaciones y una buena pretemporada”.

La ANFP analiza adelantar la final

Esta postura de Colo Colo está cerca de tener efecto en la ANFP, ya que tras una serie de conversaciones el ente rector del fútbol chileno accedió a las solicitud del cuadro albo.

De esta forma y según consignó el sitio DaleAlbo, ya hay una fecha tentativa para la realización de este compromiso. Se trata del 13 o 14 de diciembre en Iquique, apenas días después del término del torneo. Sólo resta afinar los últimos detalles entre las autoridades para su oficialización.

La revancha de la Supercopa que inició el año

Este duelo aparece como el cierre ideal de la temporada 2023, sobre todo considerando que fueron los mismos equipos que dieron el vamos al presente año. Hablamos del partido por la Supercopa que jugaron en el Sausalito en enero, donde Magallanes se impuso vía penales para ganar un nuevo trofeo de la mano de Nicolás Núñez.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde ese entonces, con dos elencos que vivieron distintas realidades en este 2023. Mientras Colo Colo hasta hace poco siguió soñado con el título, Magallanes ha convivido con la angustiante lucha por la permanencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo y Magallanes?

Justamente albos y carabaleros se verán las caras el martes 7 de noviembre (19:00 horas) en el Estadio El Teniente de Rancagua. Este encuentro es pendiente por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.

