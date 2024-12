Claudio Borghi rechaza que otra vez se juegue con regla Sub 21: "Por algo no tenemos una buena selección"

La ANFP estableció que el Campeonato Nacional del 2025 nuevamente se juegue con la regla de minutaje juvenil, por lo que se repetirá lo que se está haciendo los últimos años a pesar de las críticas reiteradas a este asunto.

Quien sacó la voz al respecto fue Claudio Borghi, quien en Radio ADN manifestó que no tiene mucho sentido que se obligue a los jugadores jóvenes a sumar minutos cuando no están preparados para la actividad profesional.

“Hay que forjar el carácter para que los jugadores maduren más rápido. A mí la imposición de jugar por reglamento no me gusta mucho, se le falta además el respeto al joven que entra y sale tras la primera oportunidad”, manifestó el ex DT de la Roja de entrada.

Luego Borghi sostuvo que “si fuese esto algo bueno e interesante, tendríamos una selección Sub 20 o Sub 21 muy buena y no la tenemos, porque los chicos juegan muy poco tiempo y quizás no están formados”.

Iván Román es uno de los jóvenes que juega por mérito y no por la regla Sub 21.

El problema físico de los jóvenes en Chile

Los futbolistas en Chile generalmente maduran tarde en muchos aspectos. Uno de ellos es el físico, por lo que el Bichi Borghi incluso aprecia problemas en su salud cuando juegan sin estar del todo preparados.

“Hay que ver la parte física. Chocar con una persona desarrollada muscularmente, de ochenta y tanto kilos mientras tú no estás formado… empiezas a tener alguna dificultad”, manifestó.

Cerró indicando que “hay muchas cosas que se deben ver, hay que ver lo que dicen los doctores o preparadores físicos sobre los inconvenientes de que chicos que no están formados físicamente empiece a competir con gente más pesada y musculada que ellos”.