Chile no postula para recibir las Finales de Copa Libertadores y Sudamericana en 2024

Uno de los rumores muy fuertes que se escucharon en los pasillos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Paraguay, era que Chile sería sede de alguna de las finales continentales, ya sea de Copa Libertadores o Sudamericana para el 2024.

De hecho, desde Concepción estaba la intención que el Estadio Alcaldesa Ester Roa recibiera la definición del segundo torneo continental, programada por el organismo para el sábado 23 de noviembre del próximo año.

Sin embargo, el periodista José Tomás Fernández confirmó, en el canal de YouTube Todo Es Cancha, que desde la ANFP no realizaron ninguna presentación formal a la Conmebol para que nuestro país reciba en 2024 la Final de Copa Libertadores o de Sudamericana.

Incluso, el comunicador menciona que “desde la Conmebol, su idea era que uno de los premios de consuelo a Chile, por ser marginado del Mundial 2030, podía ser la final de la Copa Libertadores 2024, pero no se postuló y el proceso se cerró el viernes pasado”.

¿Está cortada la relación de Chile con Conmebol?

Junto con ratificar que desde la Federación de Fútbol de Chile, presidida por Pablo Milad, no apoyaron la idea de que Concepción albergara una de las definiciones, el periodista advierte que en Luque no están tan seguros de que nuestro país pueda organizar un Mundial Sub 20, como quiere el directivo nacional.

“En la Conmebol entienden que, quizás, a Chile le podía venir grande un Mundial Sub 20 o un Mundial Femenino, y creían que quizás era más sencilla la final de una Copa Libertadores, que venía a compensar lo que ocurrió hace cuatro años (2019) y así limar asperezas con Pablo Milad“, finaliza Fernández.

¿Cuándo se jugarán las finales de Libertadores y Sudamericana?

Según dio a conocer Conmebol, mediante un comunicado oficial, la definición de La Gloria Eterna será el sábado 30 de noviembre de 2024, donde la sede que gana preferencias es el Estadio Monumental de Buenos Aires; mientras que La Otra Gloria se jugará el sábado 23, donde el favoritismo lo tiene el Estadio Nacional de Lima.

¿Por qué Chile no postuló ciudades sede para las finales de Libertadores y Sudamericana? ¿Por qué Chile no postuló ciudades sede para las finales de Libertadores y Sudamericana? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.