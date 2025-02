Un partido que se disputó en agosto del 2024 se sigue jugando, esta vez con una encendida polémica en redes sociales. Se trata de Nicolás Peranic, el ex meta de O’Higgins y el recordado duelo donde ingresó desde la banca ante Everton.

El ahora golero de Deportes Limache había sido mandado a la banca en ese torneo por el entonces DT de los celestes, Víctor Fuentes. La mala campaña del equipo en general tenía los ánimos encendidos en el equipo.

Ante los ruleteros, Diego Carreño salió con un fuerte golpe y el entrenador dispuso que Peranic entrara a reemplazarlo. En Radio Rancagua, Fuentes dio a entender una mala disposición de Peranic para entrar, ante lo cual reaccionó el experimentado arquero.

Los descargos de Peranic contra Víctor Fuentes

“¿De verdad dijo eso?”, fue lo primero que tecleó el golero, previo a su momento de furia donde descargó la molestia contra su ex entrenador. Peranic se perdió gran parte del torneo por lesión y posterior operación, en un O’Higgins que casi desciende.

“Mientras otros se dedican a hablar, yo trabajo!! Más de 20 años como profesional siendo la misma persona, desde el lugar que me toque! El tiempo puso las cosas en su lugar”, disparó el meta, aludiendo a su ex DT.

Fue ahí que el golero argentino nacionalizado chileno explicó su caso diciendo que “mi molestia no pasaba por entrar o no! Estaba jugando lesionado hace rato, me infiltraba para entrenar y hasta cuando fui al banco”.

“Estuve a punto de perder un dedo por eso. La gran diferencia es que yo nunca voy a salir a hablar mal de nadie! Así me tenga que bancar la cantidad de cosas que se dicen. Ese partido me costó 2 operaciones en 3 meses !!! Y me dicen que no tenía ganas!!”, cerró.

