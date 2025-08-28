Claudio Borghi nunca tiene pelos en la lengua. Y en época en que está todo muy sensible tras lo ocurrido en Avellaneda entre hinchas de Independiente y la U. de Chile, aseguró en ESPN que no le gustó la actitud de Marcelo Díaz en la previa del Superclásico.

“No le creo”, fue lo que señaló por la explicación que dio el Chelo cuando mira hacia abajo justo cuando le preguntan sobre Colo Colo, lo que el futbolista de la U aclaró como una coincidencia pues veía algo que se había caído en la sala de conferencia.

En charla con Redgol, el Bichi señala que “me molestó, no fue grave, nada grave”, pero explica que hay que tener mucho cuidado porque incluso en Argentina piensan que hay una guerra con Chile tras los sucedido en Avellaneda.

“Un periodista argentino me dijo ‘te puedo hacer una nota de cómo la están pasando los argentinos en Chile‘. Pasa a ser complejo. Cualquiera habla lo que quiere en redes, según parece algunos influencers, periodistas y comunicadores están haciendo correr el rumor que los argentinos lo estamos pasando mal en Chile. Eso es grave”, señaló el campeón del mundo en 1986.

A Borghi no le gustó el comportamiento de Marcelo Díaz

Brghi pide cuidar el vocabulario

Bichi Borghi señala que actualmente está todo tan sensible que hay que tener cuidado con todo lo que se expresa. “Sabemos que no podemos decir o hacer cosas. Me encantaría encontrar a alguien y decirle ‘qué hacés gordo, narigón, negro’, pero no podemos. Y lo digo aunque me funen en redes“, sostiene.

Publicidad

Publicidad

Luego explica que “ni a mi hermano le puedo decir negro públicamente, y eso que es más blanco que yo. A Cavani lo suspendieron por decir negrito. Hay mucho cabeza de termo que entienden mal hasta lo más mínimo”.

ver también Filtran una verdad: el gran motivo por el que Conmebol no elimina a U de Chile e Independiente

Entra después en lo sucedido en Argentina. “Un tipo le pegó un palazo en la cabeza a otro, a uno lo obligaron a saltar. Eso existe y la prueba está en que lo vimos. Hay que tener cuidado de lo que se dice. La gente inteligente sabe razonar, yo puedo ver un partido con un amigo de la U y razonamos. Pero otros dos no pueden compartir, se van a la violencia, desgraciadamente”.

Finalmente indica Borghi que “me gustaría ser más libre para opinar, pero no se puede. A mí me funaron por decir que una jueza de línea hacía bien su trabajo y además es guapa, me hicieron mierda. Entonces cómo no puedo decirle a una mujer que es guapa y trabaja bien. No le dije una mala palabra. Cambió tanto el mundo y es lo que estamos viviendo”.

Publicidad