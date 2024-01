Bastián Roco encontró un nuevo destino en el fútbol chileno. Luego de terminar su contrato con Huachipato, y haber pasado una temporada marginado del equipo acerero, el defensa está a una firma de vestir la camiseta de otro club de la Primera División. Unión Española será su próxima casa.

“Hemos alcanzado un acuerdo con la empresa de representación Oller Group para que el defensor Bastián Roco, jugador de 20 años y uno de los jóvenes con mayor proyección del medio, se transforme en nuestro refuerzo para la temporada 2024”, informó el elenco hispano durante esta jornada.

Roco se convertirá en el segundo refuerzo de Unión Española luego del anuncio de Nicolás Peñailillo, quien militó en Unión La Calera durante el 2023. El defensor nacional ya sumó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Miguel Ponce, quien dio inicio a la pretemporada el pasado 4 de enero.

El complicado 2023 de Bastián Roco en Huachipato

Huachipato coronó su buen año con el título del Campeonato Nacional, pero el 2023 no fue fácil para uno de sus defensores. Bastián Roco fue apartado del equipo en marzo y no jugó ninguno de los partidos de la campaña del campeón. ¿La razón? No quería renovar su contrato.

Así lo aseguró el mismo jugador. Roco expuso su caso a los medios de comunicación y aseguró que había sido apartado del equipo por decisión de la dirigencia. “No estoy entrenando con el grupo. Si mis compañeros entrenan en una cancha, yo entreno en otra”, contó a D Sports hace casi un año.

“El presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. El entrenador Gustavo Álvarez me dijo que era una decisión de las personas que manejan el club”, relató también.

En abril, la Dirección del Trabajo sancionó a Huachipato con una millonaria multa (40 UTM) “por vulnerar los derechos laborales de Bastián Roco”. “Se confirma el abuso y presión que ha recibido el jugador para firmar una prórroga ilegal de su contrato”, dijeron del Sifup en ese entonces.

Roco, que debutó en Huachipato durante 2021, no jugó ningún partido del torneo en 2023. Fue citado a cuatro de los 30 partidos del Campeonato Nacional, pero en ninguno se movió de la banca de suplentes. Sólo ingresó en la Copa Chile. Sumó dos minutos en segunda ronda ante Deportes Temuco.

