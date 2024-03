El Campeonato de Primera B cerró el telón de su cuarta fecha y Barnechea sigue como único equipo invicto, en la punta de la tabla. Por su parte, Unión San Felipe se hunde en el inicio de la temporada si puntos hasta ahora.

El pasado viernes La Serena derrotó a Santiago Morning (2-4) y Deportes Limache sacó la aplanadora para golear a San Luis por 0-5.

La jornada del sábado tuvo triunfo de Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta (1-0) y victoria de Curicó Unido frente a San Marcos de Arica (1-0).

El domingo Deportes Recoleta se impuso a Deportes Santa Cruz (1-2) y Santiago Wanderers se llevó los tres puntos del Valle del Aconcagua con triunfo por 1-2 frente a San Felipe.

Triunfo del líder

Por último, este pasado lunes Barnechea venció a Rangers (2-1) y Universidad de Concepción hizo lo propio contra Magallanes (2-1).

De esta forma, Barnechea es líder con 9 puntos en zona de ascenso automático. Le siguen Rangers, La Serena, Recoleta, Santa Cruz, Limache, San Marcos y Wanderers, entre los que ocupan puesto de liguilla de promoción.

Y si bien la Primera A entra en pausa por la fecha FIFA, la Primera B verá acción con el desarrollo de la quinta fecha, jornada que abrirán La Serena y Barnechea con duelo directo por la punta de la tabla.

Programación fecha 5 de la Primera B

Sábado 23 de marzo

La Serena vs. Barnechea. 12:00 horas, La Portada.

Santa Cruz vs. San Felipe. 18:00 horas, Joaquín Muñoz García.

Recoleta vs. Curicó Unido. 18:00 horas, La Pintana.

Rangers vs. San Luis. 20:30 horas, Fiscal de Talca.

Domingo 24

Antofagasta vs. San Marcos. 12:00 horas, Calvo y Bascuñán.

Magallanes vs. Santiago Morning. 18:00 horas, San Bernardo.

Santiago Wanderers vs. Temuco. 18:00 horas, Elías Figueroa.

Limache vs. U. de Concepción. 20:30 horas, Nicolás Chahuán.

Tabla de posiciones

