Alejandro Camargo fue uno de los jugadores más regulares del campeón Coquimbo Unido. Jugó en 24 de los 26 encuentros, perdiéndose algunos producto de una tarjeta roja recibida ante Cobresal.

En el momento de recibir la medalla del campeón, fue uno de los jugadores que se abrazó más fuerte con Pablo Milad, dejando claro que es un futbolista muy querido en Chile por su trayectoria de 12 años en nuestro país, país al que llegó para jugar en Lota.

Milad junto a Alejandro Camargo en Coquimbo

Camargo espera seguir en Coquimbo Unido

Con 36 años sigue siendo importante en la mitad de la cancha. Claro que por su avanzada edad, muchos dudan de que vaya a renovar en el cuadro pirata, pues su contrato vence a fin de temporada.

“Ya es cuestión de lo que piense el entrenador para el año que viene, junto con los dirigentes. Se me vence el contrato en diciembre, pero Coquimbo tiene la prioridad”, asegura en entrevista con Redgol.

-¿Le hace ruido no saber si seguirá en Coquimbo?

Estoy disfrutando el momento. Ya conversaré con ellos, debe nacer del club también la idea para saber lo que quiere para el año que viene. Pero mi preferencia será Coquimbo.

-De todas formas no debería faltarle club en Chile.

Con la campaña que hicimos todos nos valoramos, pero la prioridad la tiene Coquimbo. Ya nos sentaremos a analizar para el año que viene.

-¿Pensó que podían ser campeones de manera tan anticipada?

Era cosa que se diera, se coronó un trabajo de un año muy bueno para todos, tanto en lo personal como en lo grupal. Fue súper meritorio la forma, faltando cuatro fechas.

–¿Viene un relajo natural ahora?

No. La cosa es seguir, por esta misma senda. Ya conseguimos los objetivos importantes, que es bajar la estrella para una institución que no tenía ninguna, pero debemos seguir. Hay que seguir buscando récords, a seguir trabajando el partido que sigue, ante Palestino que es difícil.

-¿Les quedó una espina ante Palestino por empatar en la primera rueda como local?

En Coquimbo se hicieron fuertes, no pudimos ganarles, pero estaban peleando con nosotros arriba era diferente. De todas maneras se hacen fuerte en su cancha, pero iremos de la misma forma, como lo hemos hecho durante todo el año.