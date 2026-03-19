Chillán es más que Ñublense en el fútbol. La competencia amateur de la ciudad es uno de los atractivos predilectos para los fanáticos del deporte rey en esa localidad, donde cada fin de semana mueve a más de 20 mil personas en distintas canchas, en la que asoma el talento de barrio, la entrega y la pierna fuerte.

En medio de la refriega en reductos de tierra o pasto sintético, hace años y pasando a veces inadvertido, asoma la figura del alcalde de Chillán, Camilo Benavente Jiménez, reconocido amante del deporte, especialmente, del rugby y del fútbol.

El edil, que juega como volante de contención, defiende con dientes apretados a la serie seniors 50 años del Deportivo Roberto Mateos, que debutó este fin de semana en el torneo oficial de ANFA Chillán 2026 con un triunfo por 2-0 frente a Real Oriente en la cancha del Deportivo Atlanta.

Benavente juega en las canchas de tierra de Chillán

La pasión por el fútbol

Su pasión, cuenta, comenzó desde pequeño cuando arrancó jugando en la tercera infantil del emblemático y desaparecido Club Deportivo Papelera. También destacó como zaguero central en la Selección del Colegio Concepción de Chillán.

Ya en series adultas, fue campeón local y jugó Copa de Campeones defendiendo la casaquilla del Deportivo Chillán Viejo en la serie seniors 35 años y también metió con todo jugando por el popular 21 de Diciembre de la histórica Población El Roble.

El pasado sábado por la tarde, tras cumplir 50 años, se estrenó en la serie de esta categoría plasmando despliegue físico, pierna fuerte, capacidad de lucha y trancando hasta con la cabeza, confirmando su sello luchador.

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“El fútbol es una de mis pasiones. Había dejado de jugar un tiempo por lesiones, porque, además, practico running diariamente y a veces algún partido de rugby que también ha sido el deporte de mi vida. Amo el deporte porque es la mejor terapia y también para los vecinos. Acá somos todos iguales“, comentó Benavente.

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“Si me pegan, callado. Y a seguir metiendo. La gente en general es respetuosa y amigable y cuando me llega un garabato sonrío. Es parte del folclore. Vengo a compartir con amigos y a disfrutar de este deporte que es tan hermoso, reúne a la comunidad y genera una instancia de esparcimiento”, comenta Benavente, quien jugó un tiempo para cuidar el físico de cara a la siguiente fecha.

“El equipo se ve bien. Tiene una base competitiva del año pasado y yo espero ser un aporte desde mis capacidades que siempre han pasado por el despliegue físico, la fuerza, la garra, mi capacidad para recuperar balones y buscar a un compañero. Esperamos hacer un buen torneo, ya que el año pasado perdimos la final con Lautaro”, sentencia el alcalde de Chillán, quien en su gestión, ha impulsado el desarrollo de la infraestructura deportiva del fútbol amateur con la inauguración de canchas sintéticas para clubes emblemáticos como el Deportivo Unión, decano del balompié local y uno de los 10 más antiguos de Chile, el Unión Victoria y el Deportivo Zaragoza.

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“Tenemos que darle dignidad al fútbol amateur donde se forman niños, hay familias completas involucradas y está concentrado el tejido social”, remarca Camilo Benavente, con polvo en la camiseta y su cabellera después de mostrar los dientes en cada balón dividido.