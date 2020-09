"Y cambiar al gobierno de nuestro país": la protesta de Claudio Bravo al ritmo de Molotov

Desde el 18 de octubre del año pasado, nuestro país se ha visto en una revolución social contra el actual sistema. Miles de personas han salido a las calles para expresar su molestia por la inequidad que se vive a diario y donde los futbolistas también han querido ser protagonistas.

No son pocos los que han dejado su postura clara al respecto, pero hay uno que ha sacado la voz siempre que ha tenido la oportunidad: Claudio Bravo.

El arquero de la Roja ha estado muy pendiente de lo que ocurre en nuestro país y, con cada situación de injusticia que se conoce, entrega su opinión contra las autoridades.

Claudio Bravo ha sido uno de los pocos que ha dejado clara su opinión sobre la realidad social en nuestro país. Foto: Agencia Uno

Este jueves y mientras se prepara para enfrentar el día sábado al Real Madrid junto al Betis, Bravo publicó una imagen acompañada de una recordada canción de la banda mexicana Molotov.

Al ritmo de "Gimme tha power", el arquero dejó clara su visión del momento en Chile. "Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que esta en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo", fue la estrofa que escogió.

Su post ha llamado la atención de las redes sociales no solo por lo potente del mensaje, sino que también porque aparece a un mes del Plebiscito del próximo 25 de octubre, donde los ciudadanos decidirán si quieren redactar una nueva constitución para el país.