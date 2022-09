Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades del segundo disco que Red Hot Chili Peppers sacará este año, además de lo nuevo de Molotov y la más reciente colaboración que tuvo Sam Smith, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Red Hot Chili Peppers - Eddie

"A veces no nos damos cuenta de lo profundamente afectados y conectados que estamos con los artistas hasta el día de su muerte. Eddie Van Halen fue único en su clase. El día después de su muerte, Flea entró al ensayo con una línea de bajo emotiva. John, Chad y yo comenzamos a tocar y muy pronto con todo nuestro corazón, una canción en su honor se desarrolló sin esfuerzo", explicó Anthony Kiedis.

Molotov - Quiten el Trap

este análisis musical parte también desde el hecho de que muchas personas, en un afán por encontrar a alguien a quien parecerse, buscan más a un personaje y no por la música que hace. El tema ha nacido de la mente creativa de Hicky Huidobro, quien con ayuda de Meme del Real y el estilo de Tito Fuentes, Paco Ayala y Randy Ebright, han hecho de “Quiten el Trap” una canción que con algo sarcasmo y picardía, habla de ciertos clichés dentro la música.

Ashe feat. Diane Keaton - Love is Letting Go

Love is Letting Go es una linda balada que escribió Ashe sobre la pérdida de su hermano a causa de la adicción. Después de leer las memorias de Diane Keaton "Brother & Sister" y de enterarse que ella también había perdido a su hermano, Ashe la invitó a cantar en el tema.

Fernando Milagros feat. Pahua - Un Nuevo Ritmo

"Es el punto más luminoso de este viaje, en donde siento que todo se ve más liviano y más claro. Como al final de un viaje nocturno y denso siempre nos espera el amanecer", comenta Milagros sobre la canción. Esta nueva canción cuenta con la participación de Pahua, el proyecto solista de la cantante, compositora y DJ mexicana Paulina Sotomayor.

Sam Smith feat. Kim Petras - Unholy

Unholy trata acerca de un esposo infiel que deja a su mujer e hijos en casa con tal de divertirse, historia inspirada por el infame club The Body Shop ubicado en L.A. Sunset Strip. "Unholy’ fue hecha en Jamaica y me permitió vivir uno de los momentos creativos más gloriosos que he tenido como artista. Nunca me había divertido tanto al realizar una grabación. Fue muy catártico y liberador poder experimentar de esta manera y lanzar por la ventana el libro de reglas. También ha sido un honor trabajar con Kim Petras y ser testigo de su brillantez. Esta canción trata de liberarse uno mismo de las garras que esconden los secretos de los demás", dice el cantante.