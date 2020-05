Vitamina Sánchez defiende a Eduardo Lobos sobre el rumor de los goles ante Colo Colo: "En Viña se hablaba de eso"

Por mucho tiempo existió un rumor de los hinchas de Everton sobre Eduardo Lobos, quienes decían que por su pasado en Colo Colo el arquero se dejaba hacer goles por el Cacique.

Una situación que colmaba la paciencia de los fanáticos Ruleteros, quienes tenían inseguridad cada vez que estaba Lobos en el arco y Colo Colo como rival.

En conversación con el Instagram de Redgol, Pablo Vitamina Sánchez reveló que esos rumores llegaban al camarín, pero que el hacía oídos sordos ante la imaginaria situación.

"En Viña se hablaba de eso, pero imagínate si yo me quedo atrapado con esas cosas. El gol de Canchita no es problema de Eduardo, antes rebota en Camilo Rodríguez, no tiene nada que hacer. Un gol que se comió Lobos contra Colo Colo fue el de Jaime Valdés. A mi me pasaba, que el funcionamiento incidía mucho en Lobos. Eduardo tocaba 20 o 30 veces la pelota por partido con el pie", expresó.

Además agregó que, "el hincha de Everton se va a fijar en los condoros de Lobos. En seis meses y en torneos cortos, un arquero se puede mandar 2 o 3 condoros y Edu se mandaba esos mismos 2 o 3, los mismos que cualquier arquero. Después estaba toda esta mística que estaba representado con Colo Colo".

Vitamina Sánchez siguió defendiendo a Eduardo Lobos y reveló tremendo elogio con el portero chileno. "Eduardo, hasta la aparición de Matías Cano, para mi, por lejos era el mejor arquero del fútbol chileno que jugaba con los pies, por lejos".

Para finalizar, el ex entrenador viñamarino contó cuando tuvo que sacar a Eduardo Lobos de la titularidad. "Todo es muy raro. Cuando Eduardo Lobos sale del equipo y ataja Leo Figueroa, después la gente me lo pedía, pero te lo pedían en secreto. Te paraban en la calle y me decían ‘Profe, sí está bien. Se mandó algunos condoros, pero vuelve a ponerlo porque es bueno el gordo’. Eso es lo que pasaba con Eduardo y hasta los jugadores yo percibía que necesitaban que volviera Eduardo", sentenció.