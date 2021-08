Este martes, Barnechea y San Luis de Quillota no se hicieron daño tras empatar sin goles en la Primera B. Pero más allá del partido, una insólita situación entre el árbitro Claudio Aranda y el mediocampista Boris Sagredo da que hablar en el ascenso.

El volante vivió una inaudita agresión por parte del juez del compromiso luego de un cruce de palabras. Todo se generó por un reclamo del 18, algo que no le gustó nada al encargado de impartir justicia, que reaccionó de la peor manera.

Sagredo se acercó a pedir explicaciones por un cobro del juez, pero este no lo tomó en cuenta. Fue ahí que el mediocampista lo encaró, pero nunca imaginó que la respuesta que recibiría por parte del árbitro.

El partido entre Barnechea y San Luis de Quillota quedó marcado por la agresión del árbitro a Sagredo. Foto: Agencia Uno

Aranda fue acortando distancias cada vez más hasta que estuvo frente a frente con el volante. En ese momento, decidió tocar su silbato en todo su oído, lo que generó que el jugador cayera al suelo de inmediato ante los reclamos de sus compañeros.

En conversación con TNT Sports Felipe Flores, compañero de Sagredo y quien fuera expulsado por el árbitro sin explicaciones, señaló que "lo que pasó fue súper inusual. No me había tocado ver algo así".

De hecho, la actitud del juez fue criticada por FF17 con sus motivos. "Termina el partido. Me doy vuelta para caminar hacia el camarín. El árbitro estaba a dos o tres metros de mí. Me grita si me voy a despedir de él o no. Yo le digo que no. Y corre donde estaba yo, me expulsa. Me acerco pidiendo explicaciones y me dice en el informe verás por qué te estoy expulsando".

Por ahora, desde la ANFP ni la Comisión de Árbitros se han referido al respecto, pero las imágenes dejan en evidencia la intencionalidad de Aranda contra Sagredo. Queda determinar si será castigado, multado o borrado del mapa de los jueces, que en la última semana han hecho polémica.