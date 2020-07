Video: Chistosito va a pedir el 10% de la AFP a la ANFP y se convierte en viral

En viral se ha convertido el video que muestra a un sujeto que va a hacer su retiro de ahorros previsionales al edificio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

En vez de ir a la AFP, fue a la ANFP y relata su caso desde el mismo frontis del recinto de la comuna de Peñalolén.

"Me encuentro aquí afuera de la ANFP y, como ustedes verán, no hay nadie haciendo fila. Así que me voy a quedar hasta el jueves para retirar el 10 por ciento", señala.

"Sígueme para más consejos", finaliza el individuo, cuya actuación se ha viralizado rápidamente en cuentas de mensajería.