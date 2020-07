Tomate Rojas y el bono: "El Sifup se apropió de un dinero que no les correspondía, hay que empezar por los Leonel"

El ex arquero, Roberto Tomatín Rojas, volvió a lanzar sus críticas contra el Sifup y Gamadiel García debido al polémico bono de retiro que reciben los jugadores que colgaron los botines desde enero de 2017.

Tomatín encabeza a un grupo de jugadores que quedaron fuera del beneficio entregado por el Sifup y exige que el fondo de 650 millones de pesos anuales que entrega Turner a través del CDF al ente gremial sea repartido entre todos los ex futbolistas.

“Nosotros hace tres semanas que estamos con esta agrupación, representamos el sentir de mucha gente, de una mayoría que fue dejada de lado. No sé quién tiene que dar el acto de grandeza… los que provocaron este problema”, dijo Rojas en Radio ADN.

Agregó que “se destapa una vez que se produce la discusión entre Marcelo (Salas) y Gamadiel (García, presidente del Sifup), teníamos ciertas noticias, lo que llama la atención es que haya pasado tan piola, no es cualquier tipo de asignación. El revuelo fue muy grande cuando supimos”.

Complementa: “se entregó un bono, lo que discuto es que sea para todos como corresponde, empezando por la gente necesitada. Por los Leonel… Dicen que son muchos, pero lo justo es empezar por los más necesitados, no por los que se están recién retirando, que es lo más fácil”.

Tomatín Rojas al arco.

Por otro lado, el otrora golero descartó de plano que la organización de los jugadores que no fueron beneficiados responda a un montaje desde las sombras de la pasada directiva del ente gremial. Tomatín niega que Carlos Soto tenga algo que ver en la polémica.

“Carlos Soto acá no tiene nada que ver, es una actividad que hemos empezado nosotros por años. Lo acercan porque creen que tiene una amistad conmigo, él no conoce mi casa y yo no conozco la suya. Él me ayudó para un juicio cuando me fui de Iberia y le pagué sus honorarios. ¿Qué grado de amistad es esa?”, expuso.

Añade: “hay que ser humilde y aceptar los errores, no busquen fantasmas porque no es una persona, es la situación, lo que estalló en octubre, las reparticiones discriminatorias y poco transparentes y en una situación en que la hay ollas comunes y no hay sueldos”.

Sentencia que “como proyecto central es muy bueno, pero se apropiaron de un dinero que no les correspondía. Lo hemos luchado todos los ex futbolistas. Debe haber un cambio profundo en el sindicato”.