El premio The Best que ganó Christiane Endler abre el debate sobre si sus logros son comparables con los de futbolistas masculinos. Para algunos, lo de Tiane supera a todos sin importar el género, mientras que otros son más cautos y prefieren hacer la diferenciación.

El premio The Best que consiguió Christiane Endler es un orgullo para todo Chile, pues nunca antes una chilena había conseguido este hito individual, en cualquiera de sus géneros. Por lo mismo, y considerando que siempre las comparaciones son odiosas, se abre el debate del lugar al que entra Tiane en el fútbol chileno.

Para algunos, está a la altura de Elías Figueroa, Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Ese es el caso de Manuel Astorga, preparador físico que se desempeñó en varios clubes y que aplaude lo conseguido por la arquera del Olympique de Lyon.

"Haciendo analogía con los grandes jugadores que han brillado a nivel mundial como Elías, Alexis, Vidal, Bravo, Aránguiz o Patricio Yáñez, que han estado a nivel altísimo, me parece que Tiane está entre los tres mejores deportistas del fútbol de nuestra historia. Está a ese nivel y supera por logros a algunos de los que nombré. Está a la estatura de Alexis, Vidal y Elías merecidamente", señala.

Agrega Astorga que "es un orgullo que sea chilena. Ese premio nadie lo ha logrado, supera lo del gran Elías, lo de Alexis o Vidal. Esto es sin duda el máximo galardón de un futbolista en nuestro país, comienza con mérito propio a encabezar la lista del fútbol profesional para nuestro país. Además es una líder a todo nivel".

Jaime Vera es de una opinión similar. "Como ex jugador y entrenador, creo que el premio que ganó Endler la mete dentro de los mejores futbolistas del país, independiente de su género. En la cancha las diferencias se acortan, ha participado en Mundiales y Copa Libertadores. No separo género, opino que está dentro de los mejores futbolistas de la historia del país. Ha demostrado todo: integridad y ha sido un ejemplo para todos fuera de la cancha. Tener la mejor arquera del mundo es un orgullo para todo Chile. Que sea un espejo para las nuevas generaciones".

Otros prefirieron ser más cautos, como es el caso de Jorge Aravena. "Me alegra mucho porque es chilena, pero no sé si comparar, es de otra rama. Es la mejor jugadora chilena eso sí, pero no me animaría a ponerla al nivel de los hombres. Hay que diferenciar el género".

Parecido piensa Jorge Contreras. "El logro de Tiane Endler es a nivel internacional, pero soy sincero y me cuesta hacer la comparación con futbolistas masculinos", comenta. De todas formas, el Coke destaca su carrera "pues con esto marca un precedente de lo que ha progresado el fútbol femenino, pasa a ser una referencia para las futuras futbolistas, se hace importante para nuestro país el que sea considerada la mejor arquera. La hace destacar a nivel mundial. Siempre la consideran para los premios y ahora consigue uno muy importante".

Mario Soto, el emblemático central de Cobreloa, confiesa que "sería una falla para ella o los jugadores comparar, no tiene sentido. Hay una diferencia que hay que marcar. No se trata de hacer diferencia entre hombres y mujeres, somos todos iguales, pero en lo futbolístico no es algo comparable. A ella hay que aplaudirla igual como a nuestros jugadores cracks que tenemos".

