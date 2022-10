Universidad de Chile y Unión Española jugarán la semifnal de ida de Copa Chile la próxima semana, luego de que el directorio de la Federación reprograma el encuentro que debió ser suspendido luego de que los azules no pudieran hacer de local el domingo pasado, al no tener estadio disponible.

Un hecho que indignó a los rojos de Santa Laura, que pretendían ganar 3-0 por secretaría según el artículo 23 de las bases del torneo. Jorge Segovia tuiteó "bases del torneo, ¿para qué? Mi "felicitación" a los que decidieron ignorarlas", algo que respaldaron en el plante hispano.

Así lo manifestó Thomas Galdames, quien comentó que "estamos bien molestos, pensamos parecido a lo que piensa el dueño del club. Creemos que no se respetaron las bases", dejando en claro la postura del plantel, que esperaban jugar el duelo de vuelta con la ventaja de partir ganando por tres goles.

Luego comentó que a los dirigentes de Unión Española no los inflaron desde la directiva de la Federación, a pesar de que en un primer momento sí querían ver la postura del club. "No sé si será porque no somos de los clubes que más nombran o por qué, pero esa reunión no se hizo, no se llevó a cabo y estaría bueno que se pudiera hacer".

Galdames complementó que "como club podemos manifestar nuestras molestias del caso. Creo que nos sentimos perjudicados al no jugar el partido, lo preparamos y teníamos ganas de jugar".

Si bien aclaró que "siempre vamos a querer jugar", dejó en claro que "nosotros preparamos el partido y nos afecta. En el fútbol chileno se juegan pocos partidos, tienes 12 meses para jugar 30 partidos más los de Copa Chile, entonces no creo que sea tan difícil programar. Nos molesta porque perdemos ritmo de partido".