Está muy mala la cosa. El Colegio de Técnicos de Chile encendió las alarmas después de la constatación de que apenas un entrenador chileno fue contratado para la próxima temporada de Primera División, frente a los siete extranjeros que aterrizan en la máxima categoría del fútbol nacional

El gremio de los entrenadores reaccionó con molestia ante el indicador. "Lo tengo claro hace mucho tiempo. Aquí los empresarios se tomaron el fútbol. Entonces si tú eres un empresario, vas a contratar a los técnicos que traes de afuera, y casi todos los empresarios vienen de afuera", explica Raúl Toro.

El entrenador, recordado por sus grandes campañas en Audax Italiano, es vicepresidente del gremio de los entrenadores y hace un balance con Redgol. "Hubo un momento en que estaban Arturo Salah, Roberto Hernández, Manuel Pellegrini, yo... puros técnicos chilenos. No habían extranjeros"; recuerda.

"Hoy día cambió todo, es lamentable", sentencia. "Está Mario Salas en Huachipato, Ronald Fuentes, a Cheíto Ramírez le fue mal y no tiene club, (Héctor) Tapia subió con Coquimbo y no renovó... entonces no sé cómo está la cosa", confiesa.

Pero también se refirió a la gestión de los clubes asociados en la ANFP para la elección de los entrenadores: "No hay ningún filtro. Cómo es posible que prefieran entrenadores de cuarta o tercera división de Argentina. No me cuaja", reclama Toro.

"Hemos pedido reuniones con la ANFP, con el directorio o con (el presidente) Pablo Milad. Lo hemos llamado, dice que me va a llamar. Tengo sus Whatsapp: que me va a llamar a tal hora... nunca. Ha pasado todo este tiempo y nada. Es deprimente", lamenta el ex mediocampista.

De cara a la próxima temporada, nueve de los 15 entrenadores ya definidos para el Campeonato Nacional son extranjeros. En total, hay seis argentinos, seis chilenos, un boliviano, un colombiano y un venezolano; a falta de los dos equipos que completarán la categoría cuando se resuelva el Caso Melipilla.