Técnico de U. de Concepción critica el calendario del Campeonato Nacional: "Trituradora de carne"

El entrenador de Universidad de Concepción, Eduardo Acevedo, reiteró sus críticas al curso que ha seguido el Campeonato Nacional luego de su derrota ante Deportes La Serena en la Cuarta Región, por la 25ª fecha del torneo chileno de Primera División.

"No tengo un plantel numeroso y acá han pasado unas cosas. Son cuatro partidos en trece días, otros equipos juegan dos en 16. Hay otro que para jugar ayer descansó diez días", lamentó el estratega uruguayo tras su cuarta caída en los últimos seis partidos.

El DT no se guardó conceptos. "Esta trituradora de carne que están haciendo… yo pienso que es por inercia, no porque mala intención. Pero algo está pasando en lo deportivo y no se dan cuenta, y seguimos en el baile y unos equipos descansan y otros no", lamentó.

Acevedo se mostró muy preocupado por el calendario. "Hicimos dos viajes al norte en cuatro fechas, con todo lo que eso conlleva. Recuperar es muy difícil. Somos el equipo que más ha cumplido con los menores y en el banco tengo a tres (juveniles)".

Universidad de Concepción sumó su cuarta derrota en los últimos seis partidos ante La Serena en Concepción. Foto: Agencia Uno

Es que el apretado fixture ha marcado toda la preparación de la U de Conce. "No puedo trabajar en la semana: al día siguiente del partido tengo que descansarlo, al otro día un retoque táctico y al siguiente el día previo al partido. Es muy difícil así", reconoció.

Acevedo valoró que ahora tendrá una semana antes de enfrentar a Everton: "Veníamos con un crecimiento muy grande y nos encontramos con rivales con más descanso que nosotros. Gracias a Dios tenemos siete días. Trataremos de recuperarnos y de estar a la altura".

"Yo no me quejo, voy a salir (a la cancha), pero sí tengo que decir las cosas que me parecen, sino no sería Eduardo Acevedo", completó el estratega charrúa.