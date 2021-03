Seremi y la polémica: "Deportes Antofagasta no se saltó la fila y no es el primer equipo del país en vacunarse"

Desde la Seremi de Salud de Antofagasta, la ANFP y el mismo club nortino, salieron a aclarar la polémica y revuelo suscitados tras conocerse que el plantel y funcionarios de Deportes Antofagasta fueron vacunados excepcionalmente contra el coronavirus.

Según detalló la seremi, Rossana Díaz, Deportes Antofagasta no incurrió en ninguna irregularidad ni se saltó plazos, pues presentó una solicitud formal que fue aceptada por las autoridades locales considerando los viajes nacionales que deben realizar Los Pumas en el Torneo Nacional, y la posibilidad de acceder a la fase internacional de Copa Sudamericana si logran revertir la llave contra Huachipato en la revancha.

“El fútbol chileno se realiza y ellos practican un deporte de contacto, por lo tanto, uno ya se preocupa por ellos. Además, habrá un campeonato a nivel nacional que después se juega a nivel internacional (Copa Sudamericana), y por preocupación como prevención tomamos la decisión de vacunarlos, porque si ganan tienen que viajar”, dijo Rossana Díaz.

Agregó que “tomamos esa precaución para que cuando viajen tengan su inmunidad activada a la vacuna, para no contagiarse ellos o a otras personas cuando vuelva. Fue una solicitud, evaluamos y los factores que nos preocupaban era que iban a viajar si ganan este partido interno, tomamos esa decisión como medida de seguridad”.

“No se saltaron la fila, fue una preocupación de nosotros por la salud pública por la ciudad y las personas que traen tanta a alegría a muchos. Ellos van a jugar contra otras personas y si es así van a viajar”, complementó detallando que se vacunó “a los que van a viajar, los jugadores no van solos. Van con ayudantes, kinesiólogos, etc. Nuestra preocupación es proteger a esta gente y que no se contagie. No es el primer equipo en vacunarse en el país, pero son decisiones que toma cada uno”.

Por su parte, el médico de Antofagasta, Juan Silva, explicó que “vivimos en una ciudad donde se ha mantenido en la última semana una alta tasa de contagio, no hay salas UCI disponibles. Es decir, estamos en una situación de poco control de la pandemia a nivel regional”.

Por último, el presidente de la Comisión Médica de la ANFP, César Kalazich expuso que desde la sede de Quilín “no se han hecho gestiones específicas para conseguir la vacunación de los futbolistas, porque tenemos entendido que no existe una política en este minuto de vacunación a deportistas. Con respecto a Antofagasta, ellos realizaron una gestión individual con su servicio de salud regional y si la gestión fue adecuada y hecha por los canales habituales, no nos oponemos”.