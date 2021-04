Jaime Valdés en su presentación en San Antonio Unido: "No pude llegar a un acuerdo con la institución que yo quería"

Jaime Valdés fue presentado oficialmente como nuevo jugador de San Antonio Unido de la Segunda División del fútbol chileno. El ex Colo Colo llega al cuadro porteño con la misión de ascender a la Primera B.

El Pájaro dio sus primeras palabras y destacó el esfuerzo de la categoría: "Ojalá que podamos convertir hartas veces... he estado siguiendo la categoría y es una categoría difícil, de mucho sacrificio, pero vengo mentalizado para ser un aporte al equipo".

Sobre su llegada, el ex albo afirmó que "estoy contento por llegar a un acuerdo con la dirigencia, no fue tan difícil. La idea siempre fue venir, tenía otras posibilidades y no pude avanzar ni llegar a un acuerdo con la institución que yo quería".

"Pero la propuesta de San Antonio me viene muy bien, porque tengo una amistad cercana con el presidente (Guillermo Lee) y con Esteban (Paredes, propietario del club). Quería seguir jugando y creo que es un bonito desafío venir a jugar a San Antonio", añadió.

Finalmente, Valdés agregó que "sé que es un bonito proyecto y espero estar a la altura. Mi meta es llegar a entrenar lo antes posible para conocerlos, aportar experiencia y hacer un equipo fuerte para tener más posibilidades de pelear por el ascenso".

Por su parte, el presidente Guillermo Lee destacó que "tener a un jugador de la categoría de Jaime. Nos hace pensar en nuestro objetivo principal, que es subir con San Antonio. Pasamos momentos difíciles el año, pero le pedimos a la gente que nos tuviera fe".