Ronald Fuentes despedido: "Es sorpresivo. Terminó el entrenamiento y me dicen que ya no podíamos sacar los resultados"

Unión Española despidió de forma abrupta a Ronald Fuentes restándole cuatro partidos al cuadro de colonia para terminar la accidentada temporada del Torneo Nacional 2020. César Bravo asume como entrenador interino de cara a los duelos contra Curicó Unido, Universidad de Chile, La Serena y Cobresal.

Los hispanos cumplen una racha de seis partidos sin victorias, con cuatro empates y dos derrotas en línea, que sacaron a Unión Española de la lucha por el título haciendo temblar además la posible clasificación a la Copa Libertadores.

“Para todos fue una sorpresa. Terminó el entrenamiento, me llama el Luis Baquedano (gerente general de UE) para conversar con Santiago Perdiguero (presidente) en la oficina y me dicen que ya no quieren contar con nuestros servicios porque siente que, como no hemos ganado y el equipo en estas cuatro fechas que quedan se juega cosas importantes, cupos a torneos internacional, sentían que ya no podíamos sacar los resultados que necesita el club”, dijo Ronald Fuentes en Radio ADN.

Agregó que “fue sorpresivo, estábamos trabajando de acuerdo a la planificación para el partido contra Curicó, sabiendo lo importante que era también para lograr los seis puntos que nos faltaban para clasificar a la Copa Libertadores, pensamos que podíamos mejorar algunas cosas y era un día de trabajo normal, y bueno, pasó lo que pasó. Ya está”.

Siguió complementando que “en ningún momento avizoré que podía pasar, sí sé que no había comodidad por los resultados porque sentíamos que futbolísticamente no éramos el equipo que peleó en los primeros lugares, pero tampoco es que fuéramos superado por todos los rivales”.

Y como si no pillara de sorpresa la salida de Chilenita, más llama la atención que en el Santa Laura habían renovado hace poco al entrenador, esto en medio de los sensibles éxodos de Cristián Palacios y Harold Cummings.

“Estábamos claro que nos estábamos despotenciando, pero nunca lo vimos como una excusa, sabíamos que la renovación de Cristián estaba complicada. Ahora la salida de Harold también. Pero sentíamos que teníamos armas para pelear el Chile 3. Cuando llegamos no había idea de juego claro, promocionamos muchos jugadores del fútbol formativos. Estamos muy tranquilos de lo que hicimos”, expuso.

“Nos sentíamos capacitado, estábamos viendo con Luis la conformación del plantel para el próximo torneo, ahora estamos viendo el tema del finiquito. Ojalá César Bravo y los jugadores puedan conseguir los puntos y mantener la forma de juego. Que esto les sirva como envión anímico. A los jugadores les deseo todo el éxito porque fueron súper profesionales y nos sentimos orgullosos de haber dirigido a este plantel”, añade.

Sentencia que “este plantel que armamos, en las conversaciones de principios de año era para estar dentro de los ocho primeros y optar a la Copa Sudamericana. A medida que fuimos jugando bien y logrando el puntaje, se habló de poder ganar el título. Yo con la experiencia que tengo, no porque sintiera que no podíamos, no estábamos para pelear el titulo por el plantel y la juventud de muchos jugadores. Y todos los equipos han tenido un bajón. Lamentablemente no pudimos ganar”.