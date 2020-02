Rodrigo Ureña: “Tuve la opción de ir a Colo-Colo antes de llegar a América de Cali"

Luego de una buena temporada en Cobresal, Rodrigo Ureña sorprendió a todos fichando por un gigante de Colombia: América de Cali.

Sin embargo, el formado en Unión Española tuvo posibilidad de recalar en Colo Colo, así se lo confesó al sitio MundoCracks cuando fue consultado si le gustaría una revancha en Universidad de Chile.

"Sí, me gustaría obviamente estar en un club grande en Chile. Tuve la opción de ir al archirrival antes de llegar a América de Cali, pero cuando llegó esta oferta decidí tomarla, porque es un grande de Sudamérica. Pero me gustaría en algún momento volver a Chile", aseguró el mediocampista.

Explicando que "ellos (Colo Colo) se comunicaron con la gente de Cobresal varias veces, hablaron con el técnico y mi representante. No sé porque no se concretó, pero yo sabía la posibilidad de ir a América y la esperé hasta el final. Cobresal quería que siguiera por tres años años más, pero lo de Colombia yo lo tomé como un reto personal, para así tener un trampolín y llegar un equipo en Europa o a una mejor liga, pero llevo recién un mes y hay que ver qué pasa. Sé que en un principio ha sido complicado sobre todo por la adaptación a la temperatura, que es lo que más me ha costado".

América de Cali viene de perder 1-2 el clásico de la ciudad ante el Deportivo Cali, y tendrá revancha mañana cuando enfrente al Independiente Medellín.