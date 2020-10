Rodrigo Herrera lanza sus primeros candidatos deportivos a constituyentes: Caszely, Guarello, Maturana y Beausejour

Desde la tribuna del periodismo deportivo, Rodrigo Herrera ha cultivado un perfil público que excede largamente a las canchas de fútbol y que, en momentos de cambios como los que vive el país, concita el interés de sus seguidores.

Por eso no dudó en manifestar su alegría por el triunfo del Apruebo en el Plebiscito 2020, y en conversació con La Redgoleta de RedGol aseguró que "Chile se lo merecía. De temprano se percibía esa energía en las calles, como un día de esperanzas que se respiraba en el ambiente y que se ratificó con una idea de cambio que ojalá nos pueda unir. En algún minuto tenemos que encontrarnos, no se trata de arrasar al otro", sentencia.

Según el panelista de Golazo de La Cuarta y Siempre Pasa Algo, varias caras chilenas de la actividad deportiva pueden sumarse al proceso de elaboración de una nueva hoja de ruta para el país. Y serían aporte.

"Los cabildos de la Presidenta Bachelet nos dejaron la experiencia de Jean Beausejour y creo que hay varios que podrían aportar desde su punto de vista", asegura Herrera antes de pasar revista a sus posibles candidatos como constituyentes.

"Yo creo que por ejemplo Nicolás Maturana, con toda la experiencia que vivió en el Sename, sería una voz importante que puede ser representativa de un grupo de gente que lleve sus causas a esta conversación grande que será la Convención Constituyente", advierte.

Esteban Paredes fue una de las figuras del fútbol que protagonizaron el histórico Plebiscito 2020. Foto: Agencia Uno

"A mí me gustaría también ver un Carlos Caszely en esta, una voz que lleve los intereses del deporte y del sentido común a una Convención Constituyente", agrega.

"Y no sólo en el fútbol", profundiza. "Pablo Squella tiene muchas capacidades para decir presente. Me parecería fantástico que el deporte fuera representado por estas voces. Cristián Bustos, por ejemplo, sería un excelente constituyente, por toda su experiencia", subraya.

"¿Harold Mayne-Nicholls? Sí. No pensé en dirigentes, pero tengo la más alta consideración de Harold, entonces creo que él también podría ser una voz importante en esto si le interesara. Entiendo que alguna vez le ofrecieron ser ministro del Deporte y no estuvo interesado, no sé hoy cuál será su palabra", asume.

Y finalmente, llama la atención sobre el medio periodístico, consultado específicamente sobre Cristián Arcos, Juan Cristóbal Guarello y una opción personal. "Primero que todo, creo que Cristián y Juan Cristóbal están súper preparados y serían súper buenos constituyentes por supuesto".

Y sobre sí mismo, Herrera reconoce su interés. "Fíjate que me gustaría, es un desafío que si se da en un minuto lo valoraría, porque creo que es un momento histórico del cual uno no puede restarse".

"Pero soy súper concreto en plantear que si llega el minuto en que considere que hay gente mejor preparada o que pueda representar mejor los valores que a mí me gustaría defender, evidentemente uno debe saber dar un paso al costado", avisa.

Es que tiene claro que no es una función ramplona. "No es postular por figurar; sino que por el hecho de estar con la disposición absoluta de dedicarle tiempo completo a esta labor por un año y medio, revisando línea por línea y reglón por reglón para que no te pasen", completa.