Tras perder el repechaje ante Australia y no lograr la clasificación a Qatar 2022, Ricardo Gareca puso fin a su paso por Perú. El Tigre terminó un ciclo de siete años en La Blanquiroja, durante el cual logró la histórica clasificación a Rusia 2018, y desde entonces se ha mantenido sin dirigir.

Clubes como Boca Juniors y Cruz Azul quisieron contar con sus servicios luego de su salida del cuadro del Rimac, pero sin éxito. Ahora, el mismo DT habló sobre lo que espera para su futuro y manifestó que le gustaría dirigir en Chile.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Julio César Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, comentó a DirecTV Sports.

"A nivel de selección, nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”, siguió.

Sobre el fútbol sudamericano, Gareca aseguró que "no es necesario un biotipo distinto para triunfar. Nuestras selecciones están muy influenciadas por Europa, nosotros tenemos rasgos muy diferentes al europeo. Tenemos que replantearnos que es lo que nos conviene a Sudamérica".