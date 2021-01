¿Su última vez con Rangers? Nico Peric explica su pelea en el final y deja en duda su futuro en el profesionalismo

Rangers de Talca otra vez se queda con las ganas de volver a la Primera División. Los rojinegros cayeron ante Deportes Melipilla y fueron eliminados de la liguilla del ascenso, sumando un nuevo fracaso en la Primera B.

Luego del pitazo final en el Estadio Fiscal de Talca, Nicolás Peric tuvo un fuerte encontrón con Ricardo Fuenzalida, lo que por poco termina en una batalla campal entre ambas escuadras. Sin embargo, el arquero terminó abrazado con el mediocampista de los potros, en algo que nadie entendió muy bien.

En conversación con TNT Sports, el guardameta explicó lo ocurrido y reveló que "se equivocó al empezar a gritar y hacer gestos. No nos merecíamos eso y obvio que me voy a calentar, aunque me dijo que era para la gente, lo que sería peor porque no lo pueden agarrar por el cuello como lo hice yo".

Nicolás Peric dejó en duda su continuidad en Rangers tras perder con Deportes Melipilla. Foto: Agencia Uno

Cerrando el tema ahí, Peric analizó la derrota con total sinceridad. "Hicimos lo que nos pidió Lucho. Fue un gol muy fortuito, no lo alcanzo a ver ni le pegaron bien a la pelota y cuando pasa eso la terminan metiendo en un palo o es muy difícil. El segundo nos pilló mal parados, ellos se cruzaron bien. No tuvimos capacidad para hacerles daños".

El arquero también asume que lo de esta noche marca un nuevo fracaso para Rangers. "Tristes un año más, hace mucho que no estábamos tan cerca… nos faltó para devolver al club a la A, pero hay que seguir luchando, encontrando la fórmula. Hay tanto que decir o argumentar, pero encuentro tan difícil decir lo que quiero realmente".

Finalmente Peric sorprendió al dejar en suspenso lo que pasará con su carrera. "No sé, no depende de mí tampoco. Soy de aquí, no pretendo irme a jugar al Manchester United ni mucho menos. No tengo otra expectativa que estar cerca de mi casa, con mis hijos. Hay proyectos lindos e interesantes no solo en Talca, sino en otros lados".

"El fútbol me ha dado mucho, de conocer lugares y codearme con gente que nunca pensé. Si este fue el final, agradecido de todo lo que me tocó vivir, de los que me ayudaron y de volver al club. Si este fue el último partido, me voy feliz de no guardarme nada para que el equipo esté donde merezca estar. Si me toca volver, lo haré con las mismas ganas. Si no, tan amigos como siempre", sentenció.