¿Le creemos? Hombre clave del VAR en Huachipato-Copiapó niega intervención desde Santiago: "No hubo nada, me declaro inocente"

La polémica continúa en medio de las investigaciones por el escándalo que remeció el fútbol chileno desde sus cimientos. Este martes, rompió el silencio el quality manager del VAR durante el partido entre Huachipato y Deportes Copiapó por la promoción.

Mario Vargas es uno de los aludidos por el árbitro Francisco Gilabert, quien denunció presiones y un llamado desde Santiago para cobrar el penal que finalmente sentenció la permanencia de Huachipato en Primera A, diluyendo la búsqueda del ascenso de Copiapó. El llamado “QM” declaró ante el oficial de cumplimiento.

“Acabo de hacer una declaración al oficial de cumplimiento. Querían conocer mi versión y contrastarla con lo del VOR. No sé quiénes serán todos los involucrados, pero yo he declarado. Todo el mundo ha declarado, partiendo por don Javier (Castrilli)”, dijo Vargas.

Consultado por una palabra que describa su hipotético protagonismo en los hechos, el QM manifestó que “ninguna me gusta porque no hubo nada, ni intervención ni intermediación. Lo demás sería inventarle algo, pero no me caracterizo por eso”.

Vargas agrega que “sólo me estoy asesorando por mí. No veo por qué tengo que asesorarme. No se me ha pasado ni por la mente. Me declaro inocente en el sentido de no pensar más allá. Estoy tranquilo”.

“Llevo 40 años. Partí en 1983 y jamás me había visto involucrado en una cuestión de este tipo y por una cuestión tan nefasta. No sé si son gajes del oficio. Lamentablemente pasó. Me veo inmiscuido en el medio. Partí en el VAR con Enrique Osses, no era primera vez que estaba en una cabina. Y no sabía que había un escalafón de QM”, complementó.

Por último, Mario Vargas expuso que los últimos días han sido “complicados, por lo que conlleva. Sin dudas que ha traído cola”, sentenciando que “sobre la salida (de Casatrilli) no tengo opinión, porque trabajo hace mucho rato en esta función y he visto muchos cambios. Trabajo desde 2011, he pasado por muchas administraciones. Venía de la anterior y ellos me ratificaron en la función que realicé. Todos estamos expuestos. Son más cargos más de confianza del directorio de turno en la ANFP”.