Primeras palabras de Jaime Valdés a Ángel Carreño: “Nunca he sido su amigo, no sé de dónde sacó eso”

Con una carta, Ángel Carreño manifestó que Jaime Valdés pudo ayudarlo a evitar el embargo de su departamento, pero no lo hizo.

¿Cómo y por qué? Según el ex volante, él le facilitó una máquina para mates que estaba en la fábrica donde Pajarito fabrica sus brebajes. Asegura que la solicitó de vuelta para venderla y generar recursos ante su debacle económica, pero dijo que el ex Colo Colo se negó.

“¿Creís que yo hubiera hecho algo así, como lo dice él?”, comentó Valdés en un live con Hugo Droguett quien no demoró en contestar. “No, obvio que no”, sentenció el zurdo.

Ángel Carreño se retiró en 2015 en Deportes La Serena, club que hoy defiende Jaime Valdés.

“Voy a contar un poco, sin responder ni nada, pero para contar un poco lo que siento con lo que pasó. El problema es que los periodistas son malintencionados. Quiero dejar bien claro que nunca he sido amigo de Ángel Carreño. Jugamos juntos en la Sub 17, pero nunca compartimos nada más. No sé de dónde sacó tanto cariño por mí y mi familia si nunca más hablé con él. Lo veía, lo saludaba con respeto cuando venía de vacaciones y nada más”, recalcó el Pájaro .

“Yo recibía 200 lucas en la radio, pero ahora estoy congelado por no haber fútbol. Ahora yo soy indigente, porque no tengo nada. Por suerte tengo a mi mamá, si no viviría en la calle” - Ángel Carrelo en diálogo con RedGol.

Al respeto, Droguett complementó. “Habló Zunino, el que jugó en Audax. No en mala, que igual trataran de arreglar la situación si son amigos y jugaron en cadetes. Si hubiera sido tu amigo hubiera estado con nosotros en las luces rojas”, tiró la talla.

Finalmente, el hombre de Temuco calmó a Valdés. “Cuando uno hace las cosas bien uno está tranquilo consigo mismo. No tenís que demostrarle nada a nadie, te conozco hace años. Siempre te portaste un siete con un favor, no como Carreño sí”, lanzó.

Para el futuro, Valdés prometió dar su versión más completa de los hechos.