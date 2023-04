Deportes Antofagasta y Deportes Temuco animaron el único partido de este sábado en la Primera B. Por la fecha 10, los pumas sacaron un aplastante triunfo por 5-0 sobre el Pije y escalaron hasta el podio de la tabla de posiciones en la lucha por el ascenso gracias a Rodrigo Contreras y Luis Guerra.

En el Zorros del Desierto, Antofagasta no tuvo mayores problemas y logró abrir la cuenta tempranamente. A los 12', los pumas interceptaron un ataque de los temucanos y, en la entrada del área, Contreras decretó el 1-0 con un letal zurdazo.

Luego, a los 34', un pase en profundidad dejó solo a Guerra en el ataque y, frente a frente con el portero, aumentó la ventaja. Contreras repitió a los 40' para el 3-0 y Guerra hizo lo suyo nuevamente a los 42', decretando el 4-0 parcial. Antes del descanso, un tiro libre de Guerra a los 44' puso el 5-0.

Ya en la segunda mitad, cayó el sexto. Contreras metió el balón dentro del arco después de un centro y, al igual que Guerra, decretó su triplete de la tarde. La goleada quedó decretada, y el el elenco nortino escaló del octavo al tercer lugar de la tabla de posiciones con 16 unidades en 10 partidos. Temuco tiene los mismos puntos, pero quedó desplazado a la cuarta posición por la diferencia de gol.

La fecha continuará este domingo con los duelos de Deportes Puerto Montt vs Rangers, Santiago Wanderers vs Santiago Morning y Barnechea vs San Luis. Luego, concluirá el miércoles con Unión San Felipe vs Deportes La Serena, Cobreloa vs Deportes Iquique y San Marcos de Arica vs Universidad de Concepción.

La tabla de la Primera B