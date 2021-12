Este domingo la ANFP sorprendió al anunciar que la liguilla de promoción que debían jugar Curicó Unido y Copiapó, queda suspendida hasta próximo aviso.

En el organismo rector tomar aquella determinación para tener tiempo de investigar posibles irregularidades en los contratos de Deportes Melipilla. De ser así, los potros podrían descender directamente y Copiapó tendría que jugar la promoción contra Huachipato en una fecha desconocida.

En conversación con La Tercera, el presidente de Copiapó, Luis Galdames, se quejó: “Está pésimamente mal porque creo que la ANFP está actuando parcialmente. Yo no me voy a referir a los fallos de la Primera o Segunda Sala o a si está bien o está mal lo que están denunciando. Pero creo que no está bien que la ANFP suspenda la liguilla. Sobre todo porque yo el viernes hablé con Pablo en la noche, después del triunfo de Copiapó, y el me ratificó que la liguilla se jugaba sí o sí. Entonces me parece muy extraño que el domingo aparezca el comunicado suspendiendo la liguilla, si lo hablé con él a las 22 horas del viernes”.

“Es una medida muy injusta y somos los más perjudicados. Yo no estoy en contra de la sanción. Al contrario. Si algún equipo infringió algo, que sea sancionado. Y si tiene que descender, que descienda. No estoy reclamando eso, es algo que no me compete. Yo solo estoy defendiendo los intereses de mi club y ciudad. Este es un problema de Primera y no es un problema que se sepa ahora. Se sabe de mucho antes. ¿Por qué los equipos esperan hasta la última fecha para denunciar? Aquí estamos denunciando producto de las conveniencias de cada uno. No es justo”, prosiguió.

El dirigente subraya que la decisión de la ANFP es una injusticia: “Somos un equipo honesto que nos sacrificamos todo el año. Ganamos en cancha la liguilla. Ya era injusto que no dieran dos cupos para ascender y ahora tenemos que ir a jugar ese partido, que ahora ni siquiera podemos jugarlo por qué no sabemos contra quien jugar. Hay que considerar que los préstamos se vencen, los contratos se vencen y los jugadores tienen que irse de vacaciones. Los demás equipos ya están de vacaciones y pensando en 2022. Hay un montón de cosas que se involucran en esta decisión. Somos el más perjudicado por lo que ha pasado. Creo que es una decisión parcial”.

Además, advierte que si el partido se aplaza demasiado algunos jugadores del club terminarán contrato y no podrán jugar la promoción: “Involucra muchas cosas. Contratos de jugadores, préstamos que se terminan. Son muchas cosas. Acá el único perjudicado es Deportes Copiapó. Son beneficiados Curicó y Huachipato".

"Las cosas hay que decirlas como son. Más allá de lo que pase, Huachipato está descendido y se le abre la oportunidad de jugar el partido de definición y Curicó podía descender y ahora se salva de todo. Ellos son los más beneficiados y nosotros somos los más perjudicados", añadió.

“Lamentablemente tenemos que esperar que los tribunales se manifiesten. Eso no es un trámite corto plazo, porque después vienen las apelaciones. Vamos a hacer una declaración pública para manifestar nuestra molestia por lo que ha pasado. Porque creo que la ciudad y el equipo no se lo merece”, finalizó.