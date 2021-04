Beausejour en contra de la regla del Sub 21: "Algunos no están preparados y les terminas haciendo un daño"

Jean Beausejour se está preparando para su estreno oficial en Coquimbo Unido, a donde llegó con el objetivo de ascender a Primera A.

En esa línea, el ex Universidad de Chile aseguró que el sistema de ascensos de esta temporada no es justo: "Quitarle un ascenso a la Segunda era prácticamente matar a esa división. La mayoría de los dueños de los clubes son empresarios y todos apuestan por un sistema de mercado y de libre competencia, es hasta contradictorio...".

"La única forma de que el fútbol progrese es agregarle competencia. Deberían haber dos cupos de ascenso, no un cupo y medio, y además, otro ascenso por liguilla. Por otro lado, lo ideal sería que las platas de la TV se disputen en cancha", añadió.

Al mundialista chileno tampoco le gusta la regla de incluir jugadores sub 21 de forma obligatoria en cada partido: "Pan para hoy y hambre para mañana a los muchachos. A veces se han puesto muchachos que no está preparados y les terminas haciendo un daño, no están preparados futbolística ni mentalmente".



Beausejour también llamó a respetar los protocolos sanitarios para evitar más contagios y que eventualmente se suspenda el fútbol chileno: "En el caso del fútbol por ser una actividad que se realiza al aire libre, es prácticamente imposible que existan brotes, salvo que no respetes los protocolos. Si se cumplen no hay drama. Me parece espectacular que reafirmemos estos procolos. Si bien no es una actividad esencial lo que le produce a la gente encuarentenada, es un bálsamo, es un poquito de alegría. No es primordial, pero lo que genera a la gente sí es primordial".



Finalmente, sobre la polémica que vivió su ex entrenador, Rafael Dudamel, quien se saltó restricciones por la pandemia e invitó a algunos futbolistas a su casa, señaló: "No conozco al detalle el tema de la U. En lo personal no salgo a comer con técnicos en ejercicio, yo trato de que mi relación sea absolutamente profesional. Me gusta mantener esos límites".

"Desconozco lo que está pasando ahora, pero serán las autoridades sanitarias las que determinen esto. Desde la lejanía y del poco conocimiento no me atrevería a decir algo", finalizó.