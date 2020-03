Pellegrini y el Plebiscito por la nueva constitución: "La gente no tiene idea lo que está votando y me incluyo"

El ex entrenador de West Ham Manuel Pellegrini, dio una extensa entrevista a Revista Capital, donde el foco fue la crisis social que vive el país, donde el experimentado DT dio a conocer su punta de vista.

El Ingeniero ahondó sobre el Plebiscito Constituyente del 26 de abril, señalando que la mayoría de la gente no conoce en profundidad sobre lo que está votando.

"El 95 por ciento de la gente no tiene idea lo que está votando y me incluyo. No sé qué puede mejorar o empeorar tener una nueva Constitución, no sé tampoco aún si cambiarla es el camino o no", analizó.

"Hay gente que va a votar por un cambio porque quieren un cambio, pero ¿cómo va a cambiar? Yo en este momento no tengo conocimiento para determinarlo, pero antes de votar voy a tratar de realmente entender lo que se está cambiando, por qué se está cambiando y para qué", agregó.

Pellegrini fue rostro publicitario de una AFP, empresas fuertemente criticadas por la sociedad, y para el DT no fue una mala idea ser la cara de una de ellas.

"Para nada (si se equivocó), en ese momento las AFP no estaban cuestionadas y yo estaba en una AFP que me parecía buena. Ahora, fui yo quien decidió no seguir haciendo esa publicidad cuando la empresa cambió de dueños", dijo.

La selección chilena

Una de las cosas pendientes que están en la carrera de Pellegrini es dirigir la selección chilena, sobre lo cual comentó que "cuando la carrera me bote, es decir cuando no encuentre un club que me interese dirigir, voy a volver a Chile. Quiero entregar toda mi experiencia al fútbol chileno a través de la dirección de la selección nacional, pero no es el momento todavía".

"Además, esa decisión deberá pasar porque exista una dirigencia que me dé la confiabilidad para poder trabajar", cerró.