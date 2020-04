Pedro Morales hace pebre a Francisco Bozán y cuenta que Matías Zaldivia está en cuarentena solo con su perro

Pedro Morales defendió la camiseta de Universidad de Concepción el 2018 a las órdenes del entrenador Francisco Bozán. En entrevista con RedGol, el mediocampista reveló quiebres con el DT y lo hizo bolsa.

“En la U de Conce fue raro, porque empecé a jugar el campeonato, la copa… pero en el torneo no nos iba tan bien y después del partido contra Huachipato, que perdimos en el CAP, Bozán me saca y el equipo empieza a ganar como con 15 fechas invictos”, dijo Morales a RedGol.

Complementó que “tuve un par de lesiones, pero no justificaban que estuviera tanto tiempo afuera. Creo que Bozán no fue honesto conmigo, sinceramente no me dejó absolutamente nada como persona, un tipo diferente a todos los técnicos que he tenido”.

“Es un poco soberbio y muy amigo de algunos jugadores. Nunca me había tocado un técnico así. Me dio un par de explicaciones, conversamos, pero por suerte me salí de ahí, por el tipo de entrenador”, añade.

Por otro lado, y consultado por la buena onda que tiene con ex compañeros de distintos equipos, el mediocampista hizo un llamado a no confundir la rivalidad en cancha con hostilidades, compartiendo el difícil momento de Matías Zaldivia en medio de la cuarentena.

“Converso con jugadores de Temuco, amigos de otros clubes. Ayer hablaba con el Mati Zaldivia y el pobre está solo en Santiago con su perro. Al final lo importante es la persona”, sentenció.