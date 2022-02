Nada como el verano para que afloren las historias del corazón, incluso las que forman parte de la mitología popular. Y que lo diga Patricio Yáñez, que hoy volvió a tropezar con la leyenda que lo vincula con una recordada animadora de la televisión chilena: Viviana Nunes.

En la edición matinal de Deportes en Agricultura, el pícaro Cristián Alvarado tomó la palabra para destacar el mensaje de un auditor. "Ricardo Villalobos envía saludos de su tía, Viviana Núñez. Los saludos son muchos... ¿por qué te ríes, Patricio Yáñez?", lanzó el periodista.

"Jajajá, está bien", contestó el ex campeón de America y mundialista chileno, que le echó la culpa a Ignacio Valenzuela. "Es que el Nacho me hizo unas musarañas, me reí de las musarañas", explicó el ex hombre del Betis.

Alvarado clarificó. "Es Viviana Núñez... ¿se confundió con Viviana Nunes?". "El Nacho", contestó el querido Pato. "Núñez es un apellido, Nunes es otro apellido. Y ella es Viviana Núñez", clarificó el reportero melipillano y conductor del espacio radial.

¿Fue verdad el romance entre Patricio Yáñez y Viviana Nunes?



De todas formas, la verdad siempre termina por saberse. Viviana Nunes ha reconocido públicamente que el supuesto romance no fue más que el efecto de una imagen en revista Vea. "Lo que pasa es fue muy astuto el fotógrafo, y eso fue todo preparado", explicó.

El ídolo futbolero también aclaró las cosas en su minuto. "No fue un invento, es real. Pero fue nada más que un tema fotográfico: una mujer que tenía futuro en televisión y yo tenía futuro, y nos juntaron como dos expresiones", sentenció.