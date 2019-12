O'Higgins niega que existan contactos para que Tomás Alarcón llegue a Colo Colo y que se enteraron por la prensa

El flamante gerente deportivo de O'Higgins, Pablo Calandria, aseguró no saber nada sobre el interés de Colo Colo sobre la gran promesa minera, Tomás Alarcón.

"Me enteré del rumor por la prensa. Al día de hoy yo no he tenido ninguna notificación de nadie, así que ahí estaremos atentos y pendientes a ver si paso algo. Y si no, estamos contentos con Tomy (Alarcón)", aseguró el directivo en conversación con Radio Cooperativa.

Calandria cuenta que Alarcón "arrancó en las divisiones inferiores, continuó ahora con el primer equipo, se afianzó, ha sido titular todo este año y tuvo su primera convocatoria a la selección mayor".

Agregando que "ha ido dando pasos importantes a medida que ha ido pasando el tiempo. Estamos felices con Tomás y veremos cómo se va desarrollando el tema. Hoy es un jugador muy valioso para nosotros, veremos qué pasa hacia adelante".