"No corre peligro mi integridad y tengo quien me acoja": el pedido de Luis Núñez antes de ser apuñalado en Santiago 1

Impacto causó este miércoles la situación de Luis Núñez en la cárcel Santiago 1. El ex futbolista, que está en prisión preventiva por los cargos de los delitos de homicidio y lesiones, fue apuñalado en uno de los módulos luego de salir de la enfermería, lugar donde estaba por seguridad.

Ahora, el diario La Tercera reveló detalles de lo ocurrido y sacó a la luz pública que fue el propio jugador que pidió el traslado a ese lugar. En el documento se lee, de puño y letra del imputado, que "no tengo problema en el módulo. No corre peligro mi integridad física y tengo quien me acoja".

Núñez fue trasladado durante la mañana del lunes hasta el módulo 2 del recinto, para más tarde, a las 17:50 horas del mismo día, llegar a la enfemería con la herida en su pierna. El informe médico señala que no quiso recibir atención. "Rechaza saturación más contención", reza el texto.

Fue tras esto y según publicó el mismo medio que el alcaide del Centro de Detención Preventiva de Santiago, el coronel Álvaro Concha Soto, informó de la situación y pidió el traslado de Lucho Pato. "Fue derivado a sala de choque del Área de Salud en este Establecimiento Penal el día de hoy, producto de haber sufrido agresión de parte de otro interno, causando herida cortante muslo derecho, rechazando tratamiento consistente en saturación más contención", comienza explicando.

"Por lo anterior, es que se solicita a Usía, tener a bien autorizar traslado de Establecimiento Penal, siendo este a la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS), en beneficio de su integridad física, debido a que la condición de asistencia que argumentó para su cambio de módulo, cesa producto de esta agresión sufrida. Como medida preventiva el imputado se encuentra ingresado al ASA (Área de Salud Ambulatoria), hasta su resolver", agregó.

Luego de algunas horas y considerando el pedido, la Jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, aprobó su traslado. "A lo solicitado por Gendarmería de Chile y el propio imputado, se autoriza el traslado del imputado Luis Patricio Núñez Blanco desde CDP Santiago Uno a Unidad Especial Alta Seguridad, bajo las debidas medidas de seguridad".