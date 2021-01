Nicolás Peric habla de la patada que recibió: "Cinco puntos me llevé, me gané cinco puntitos"

Rangers de Talca dio uno de los primeros golpes en la liguilla por el ascenso de la Primera B al imponerse a Deportes Temuco por 1-0 pero el partido dejó un sabor agridulce por la fuerte entrada porque el delantero chileno-francés Richard Barroilhet le pegó una violenta patada a Nicolás Peric en la rodilla que le costó la roja.

El experimentado guardameta se lamentó fuertemente en el momento de la jugada y dio detalles de lo sucedido en el programa Pelota Parada de TNT Sports. "Cinco puntos me llevé, me gané cinco puntitos. Por lo menos no hay compromiso óseo. Hay mucha inflamación y dolor, así que a esperar pierna arriba", resaltó.

El domingo será el encuentro de vuelta y Peric espera por su recuperación. "Ver el domingo si baja la inflamación. Tengo harto medicamento, me pusieron medicamento a la vena en la clínica. Estamos haciendo todo lo que se puede, desde parte mía y del club para tratar de llegar", manifestó.

Nicolás Peric, guardameta de @Rangersdetalca_ y la falta que recibió ante @DPMChile:



"Menos mal me dijeron que quedaba un minuto y no llegó más la pelota a mi arco y por lo menos terminó el partido. El viaje de vuelta se me hizo eterno, no hallaba cómo colocarme bien en el bus. Hoy día en la mañana en la práctica, el médico del club me puso los puntos en la clínica, me hizo la limpieza y aquí estamos", contó el portero.

Peric es optimista con que Rangers siga avanzando en sus opciones de ascender. "Futbolísticamente estuvimos muy acorde a lo que quería don Luis. Las pocas ocasiones que tuvimos, pudimos concretar un muy buen gol, ocupando los lugares que tienen determinado los chicos en ataque en los córner".