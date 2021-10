Nicolás Maturana no viaja a Iquique y se pierde dos "finales" de Cobreloa en Primera B

Si bien la victoria sobre Magallanes permitió que Cobreloa saliera de la última posición del Campeonato de Primera B, la figura de ese compromiso, Nicolás Maturana, es quien representa el dolor de cabeza para el conjunto naranja.

El delantero sufrió un microdesgarro subaponeurotico en el gemelo alto derecho, lesión de pequeña dimensión que los naranjas no quieren arriesgar, por lo que Nico no viajó al duelo de esta noche ante Deportes Iquique en la capital de Tarapacá (20:30 horas).

"Desgraciadamente lo perdemos a Nico. No pensábamos que iba a ser una pequeña lesión, es chiquita pero no deja de ser y arriesgarlo no era lo adecuado", lamentó el entrenador de los Zorros, Héctor Almandoz, que elegirá su sustituto entre Ronald González y Bryan Ogaz.

Hablamos con el cuerpo técnico y con Nico, así que aprovecharemos que está suspendido para Copiapó en casa y será bueno tenerlo para las últimas cinco finales. Es un jugador fundamental, pero tenemos que reemplazarlo de la mejor manera", dijo el DT.

En cuanto al rival, Almandoz reconoció que "Iquique es un equipo con jugadores que en su gran mayoría tienen recorrido, experiencia y jerarquía para saber de qué se trata este tipo de partidos. Han sido un poquito irregulares, pero eso pasa en Primera y Primera B", subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a cerrar filas "Tenemos que estar fuertes. El envión anímico de la última victoria fue importante para todos. Creo que podemos hacer un partido de igual a igual y a tratar de seguir haciéndonos fuertes fuera de casa", advirtió el argentino.

Cobreloa suma 16 partidos sin ganar como forastero, desde que lo hizo en noviembre de 2020 ante San Luis en Quillota. El pobre balance posterior incluye ocho empates y ocho derrotas en calidad de visitante.

El conjunto naranja está penúltimo en la tabla de posiciones, un punto por encima del colista, Barnechea; y a cuatro unidades de Iquique y los equipos que están fuera de peligro de descenso en la duodécima posición: Iquique, San Luis y Fernández Vial.