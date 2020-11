Nicolás Matura se puso a llorar agradecido en Cobreloa: "Tuve culpa de no jugar en Colo Colo, y otra parte de la que no voy a hablar"

Cobreloa derrotó por 3-0 a Rangers, el sublíder de la Primera B, y recupera terreno en la tabla del ascenso acercándose a la liguilla con su segundo triunfo consecutivo. En los loínos Nicolás Maturana tuvo un buen partido y se quebró en entrevista con el CDF.

“Le doy gracias a Dios por darme el don que tengo y por haberme venido a jugar acá. No jugué mucho en Colo Colo y estaba apenado porque me encanta jugar. Yo no hago esto por dinero, lo hago por amor. Me pone contento entrar a la cancha y demostrar que estoy vigente”, dijo Maturana.

Cabe recordar que el jugador tuvo un tortuoso paso por Colo Colo, donde estuvo cortado por Mario Salas y sin encontrar tampoco lugar en el interinato de Gualberto Jara. Maturana incluso no pudo contener las lágrimas.

“No quiero llorar, me costó bastante, ocho meses sin jugar, lo pasé muy mal, he tenido problemas familiares que he causado yo y hay que aprender de los errores. Le quiero decir a mi hija que la amo mucho, siempre pido perdón. Me he mandado embarradas, quiero ayudarla gracias al fútbol y que esté contenta de lo que hago en la cancha”, manifestó.

Añadió que “el fútbol da segundas oportunidades, espero aprovecharla. Tuve gran culpa de no jugar en Colo Colo y otra parte de la que no voy a hablar. Ya jugué y estoy haciéndolo bien creo. Tengo que agarrar ritmo y adaptarme a la altura y le voy a dar una alegría a la gente. Y también agradecer al hincha de Colo Colo que estuvo siempre. Me apoyó en las buenas y en las malas. Sin ese apoyo el jugador decae”.

Por último fue consultado por el presente y futuro de Cobreloa. Maturana fue tajante y tiene claro qué esperar para el cuadro de Calama: “nos comprometimos a llegar a la liguilla y lo vamos a lograr”, sentenció.