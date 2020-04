Nicolás Loco Peric: "Estoy encerrado en la cordillera. Me voy a tener que retirar arriba de una bicicleta"

Nicolás Peric habló desde la cuarentena. El Loco se encuentra aislado en la cordillera y trata de pasar los días entrenando con una bicicleta estática, al igual que sus compañeros de Rangers.

El experimentado arquero de 41 años habló con Deportes en Agricultura desde la tranquilidad de su hogar y relata lo que han sido las semanas sin fútbol por el parón obligado, en un año en el que pretende colgar los guantes.

“Estoy en mi casa de la cordillera hace un mes. Quizás más. Paso más tiempo acá. Llevo mucho tiempo encerrado, pero bien, tengo espacio. Nosotros arrendamos bicicletas en el plantel de Rangers y el PF hace clases de spinning”, dijo Peric.

Agregó que “es fome, se suponía que iba a ser mi último año jugando, pero parece que me voy a tener que retirar arriba de una bicicleta. No veo pronta solución a este tema, estamos medio complicados, pero como sabemos si se alarga esto, por ejemplo, a una temporada 2020-21. Me vería en la obligación de seguir jugando”.

De ahí en más la comunicación telefónica se tornó compleja por la ubicación de Peric y la geografía. De hecho, la entrevista tuvo que terminar y El Loco tuvo un especial diálogo con Manuel De Tezanos, quien le había pedido una videollamada.

“Viste De Tezanos que era verdad… ¡yo te dije! Me estoy moviendo por acá entre los árboles para agarrar señal… Pero menos mal, así el Manu me cree que está complicado hablar”, sentenció.