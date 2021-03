Defensa de Antofagasta revela que no se vacunó: "Hay gente que lo necesita más, algunos pensamos que no era correcto"

La polémica de Deportes Antofagasta y la vacunación anticipada sigue. Ahora una nueva arista surge del mismo plantel de Los Pumas luego que el defensa Nicolás Demartini contara en Argentina que él no se vacunó por considerar que “no era correcto”.

Según explica el argentino de 21 años, prefirió ceñirse al calendario determinado por el Gobierno que considera prioridad para personas de la tercera edad o con riesgo por preexistencia de otras enfermedades.

“Cuando el médico nos contó la situación, muchos estaban de acuerdo y otros no, porque hay gente que lo necesita más. Algunos pensamos que no era lo correcto”, dijo Demartini a TyC Sports.

Agrega que “no es que sea un antivacunas, ojalá un día me pueda vacunar, pero no sentí que era el momento. Soy una persona joven, creo que este virus es mortal, hay gente mayor que se lo puede agarrar y se puede morir. A la gente joven no le afecta de esta manera”.

“yo me hisopo todas las semanas y vivo solo en Chile, no tengo a nadie a quien contagiar. Por todas estas cosas decidí no hacerlo, pero sobre todo porque hay gente que más lo necesita”, sentencia.

Cabe recordar que la misma Seremi de Salud de Antofagasta aclaró que el club nortino no se saltó la fila ni incurrió en alguna violación al proceso, pues presentaron una solicitud formal que fue aceptada por las autoridades sanitarias.

