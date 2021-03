Ministra Cecilia Pérez amenaza con desafiliación a los clubes que no adopten protocolo contra el abuso sexual: "Ahí los quiero ver"

Este 8 de marzo ha sido especialmente significativo para el deporte y la igualdad de género. Es la fecha en que desembarcó finalmente el Protocolo para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso y Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato, para poner freno a la discriminación y el abuso.

A la cita en Quilín, junto a representantes del fútbol femenino chileno, acudieron el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Y fue la secretaria de Estado la que hizo la mayor advertencia contra los clubes que no incorporen estas medidas antes del próximo 21 de marzo.

"La ANFP es nuestra amiga y nos va a ayudar a que los clubes entiendan que esto no es voluntario, es obligatorio. Porque después, cuando los vengan a sancionar porque no han adoptado el protocolo, y dentro de las sanciones se establezca que no pueden seguir afiliados a la ANFP, ahí los quiero ver", sentenció la ministra Pérez.

La inclusión de este cuerpo normativo es de carácter perentorio. "Hemos capacitado a muchos funcionarios y funcionarias en la adopción del protocolo y sus medidas; y luego ellos son ministros de fe. Incluso ante falta o ausencia de notario. Serán fiscalizadores, velando porque el protocolo se adopte en los estatutos", subrayó.

"Así lo permite no solamente el instructivo de la directora nacional, sino que también de la Contraloría. Hacer asambleas online, porque urge aprobar este protocolo y las obligaciones del estatuto. Entre ellos, tener el responsable institucional", alertó Pérez.

Según la ministra, el llamado es a denunciar cualquier situación en que exista una víctima de acoso. "No existe la posibilidad de que un delito sexual prescriba. No se denuncia de un día para otro, y cuando se haga, hay que creer", clarificó.

"Estoy contenta porque en el alto rendimiento se avanzó rápidamente y se acortaron las brechas. Pero en el fútbol no puede ser el lamento de siempre, sino que deben existir acciones positivas, incluso legales, que permitan terminar con la discriminación que existe. Y ahí los clubes del fútbol profesional tienen algo que decir", agregó.

Finalmente, Cecilia Pérez llamó la atención sobre el hecho de que "hoy día no siga existiendo un fútbol femenino con el nivel de precarización que existe. Se tiene que eliminar la tercerización. Las jugadoras no pueden ser de tipo B y los jugadores de tipo A", concluyó.